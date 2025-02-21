她「下體暴腫3倍」…還流湯飄臭！原因曝光醫也搖頭

▲別再穿緊身褲了！女子因悶熱不通風長出大膿包。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

不少女生們愛穿能讓長腿、翹臀一覽無遺的緊身褲，有人卻因此付出慘痛代價！一名女子跛腳走入診間，一脫下褲子準備內診，「外陰部腫成3倍大」的畫面瞬間讓醫師看傻了，追問其生活史得知她因喜歡穿著緊身褲，不通風的材質使私密處容易發癢，她時不時猛摳造成該部位日漸腫大，拖了3週直到發臭流湯才求診，讓人聽了忍不住搖頭。

整形外科醫師徐詣在《醫師好辣》節目中分享，在門診遇到一名從婦產科轉來的女患者，一跛一跛地緩慢走入診間，脫下褲子一看，發現她的外陰部已腫成原本的3倍大，甚至飄出陣陣惡臭味。詳細了解後，得知她因愛穿不透氣的緊身褲，導致下體發癢，受不了又一直去摳抓，即使破皮了也只墊了張衛生紙，就繼續穿著緊身褲而未就醫，原因是「覺得這樣比較漂亮」。

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▲女子私密處已經飄臭、流出組織液才求診。（圖／截自《醫師好辣》YouTube）

徐詣表示，女子的私密處逐日腫大，也影響行動，但在走路不方便與不漂亮間，她選擇了後者，因此苦撐了3週，直到傷口飄出異味才到婦產科求診。

「她來的時候私密處已經腫成3倍大，已經有些組織液流出來！」徐詣透露。進一步安排手術一切下，發現女子的下體有顆很大的膿包，已屬於非常嚴重的蜂窩性組織炎，若就醫時間再拖延，恐惡化為壞死性筋膜炎，產生全身性感染，所幸還未走到那一步。後續緊急給予抗生素治療，並與婦產科共同照護她的患部，但未來恐留下永久的疤痕。

婦產科名醫鄭丞傑曾提醒女性們，牛仔褲、皮褲等緊身褲，因不透氣導致私密處長時間處於悶熱環境，容易引起發炎，應盡量少穿。