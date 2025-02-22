健保30年遭遇急診癱瘓、醫護出走　賴總統恩師嘆：分級醫療沒做好

▲「健保30永續研討會」希望透過專家學者凝聚共識，提出可行的健保改革方案。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全民健保開辦30年，讓國人可以獲得醫療保障。賴清德總統恩師、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻今（22）日表示，現在醫療雖有高滿意度，但是分級醫療沒做好，使得醫學中心急診癱瘓、人員離開。前監委、台北政經學院基金會董事長黃煌雄認為，健保永續需要政治意志與決心，喊話賴總統，既然躬逢健保30年，這樣的機會比任何人都好，應該要為未來永續30年的里程留下歷史腳印。

台北政經學院基金會(TSEF)、台灣研究基金會、台灣健康保險學會(THIA)與台大公共衛生學院連續兩日舉辦「健保30永續研討會」。陳志鴻今日致詞時回想，實施全民健保最開始是有延續公保的轉診制度，但台大、成大、長庚等醫學中心院長聯名反對分級醫療與轉診制度，因為相關壓力導致制度取消。

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陳志鴻直言，民眾此後可自由就醫，相當方便，也創造醫療的高滿意度，但這也造成分級醫療沒做好，患者集中到醫學中心、急診壅塞癱瘓，醫療人員離開等。如果當年堅持分級醫療轉診制度，可能就有不同面貌，現在也只能「穿著西裝改西裝」。

「健保是台灣另一座護國神山」台大醫院院長吳明賢指出，是否能持續下去，重點在於人才、人力。他點出台灣目前面臨「人口老化、出生率低」的雙刀流，在人口結構影響醫療的情況下，人力短缺是一定，分布又不平均，加上醫療成長需要使用新藥新科技很昂貴等，整體就會很慘。

吳明賢提到，日前藝人大S在日本過世，有網友批評日本醫療照護差，還是台灣的健保好。其實日本被世界衛生組織認定是所有高齡化國家中，疾病防治、醫療資源分配、健康管理的典範。

▲台大醫院院長吳明賢在「健保30永續研討會」談醫療體系、分級醫療。（圖／記者洪巧藍攝）

至於日本是如何實施分級醫療，吳明賢說，他們醫療機構只分成3類，病床超過20床者為「病院」，病床數低於20床者則是「診所」，另獨立出「齒科」。

「網路上說日本不能自由就醫，這是錯的！」吳明賢解釋，日本和台灣一樣，只要有健保卡就可以自由選擇就醫，可以直接到東京大學附設醫院看病，但是就要付一筆「擇院費」，如果要選擇醫院住院，也必須支付「選定療養費」。

吳明賢說，這樣的制度讓日本民眾奉行「就近診療」原則，當診所認為疾病無法處置就會寫「介紹信」讓患者到病院治療，且多年下來日本的醫師更喜歡去偏遠地區行醫，因為收入反而更多。

吳明賢強調，分級醫療的目的是要讓醫療體系可以永續，最重要的就是提升慢病照護品質、深化急重難醫療量能。他指出，社會高齡化及新醫療科技導致醫療花費成長，健保總額制卻以最少的錢要求做最多的事，這不符合人性；大醫院要照顧急診、重症、難病，但給付偏低，只能靠門診、業外和自費收入維持。

吳明賢更舉例近期Netflix熱門醫療韓劇「外傷重症中心」，裡面就提到醫院最賺錢部門第一名是殯儀館、第二名是停車場、第三名是餐廳，最虧損的部門是外傷重症中心，重症不賺錢和非醫療部門賺錢和台灣情況十分相似。他建議應該要提高急重難症的醫療給付，而不是雨露均霑大家一起提高。

黃煌雄結語時特別向總統賴清德喊話，健保要永續，領導者展現出堅定政治意志與決心進行改革，就像30年前政府推動健保遭遇困難時也是努力克服，「作為醫師出身的總統，躬逢健保30週年，這樣的機會比任何人都好。」他呼籲賴清德把握機會，為健保永續邁向下一個30年的里程碑上留下重要的歷史腳印。