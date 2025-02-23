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她癌症術後失眠易醒！中醫用藥調理緩解「按摩5穴位可助眠」

▲癌症術後失眠難耐，可以透過中醫藥調理改善。(圖／達志示意圖)

記者洪巧藍／台北報導

51歲王女士為子宮內膜癌第一期患者，手術後定期追蹤，近來有睡眠困擾，白天精神不濟、夜晚難以入睡且易醒，常於凌晨四點醒來而無法再入眠，困擾不已而到中醫尋求幫忙，後續透過中藥調理2週後狀況明顯改善。醫師也透露，失眠患者按摩5穴位會有幫助。

收治個案的台南市立醫院中醫部醫師陳奕任指出，王女士初診時，除失眠問題外，還有胃酸感、喉嚨多痰、冷氣房內易流鼻水、皮膚乾燥及睡眠時耳鳴等症狀。經診斷發現其脈象偏澀、沉取大，舌苔膩且淤紫。

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陳奕任表示，後續針對其體質處方，白天服用血府逐瘀湯及旋覆代赭石湯加減，夜間則服用甘麥大棗湯加夜交藤、纈草，王女士表示治療一週內已有兩天睡眠明顯改善，其餘天數也有不同程度的好轉，兩週後睡眠品質改善許多。

陳奕任說明，失眠在中醫稱為「不寐」，主要與臟腑陰陽失調、氣血不和擾動心神有關。熱證多與心、肝、胃相關，而虛證則多見於氣血兩虛或陰虛火旺。不易入睡多與熱證相關，夜間易醒則常見於虛證。

為改善睡眠狀況，陳奕任建議患者可多按摩「耳神門、神門、內關、足三里、三陰交」等穴位，並在飲食中適量攝取小米、蓮子、百合、山藥、牛奶、香蕉、蘋果等助眠食材。

陳奕任強調，癌症術後的睡眠問題常與心理壓力與情緒變化有關，建議患者培養樂觀態度，減少憂思與焦慮，並配合中藥調理，雙管齊下，有助於提升睡眠品質及整體健康。

▲▼癌症術後失眠難耐，醫師建議患者可多按摩穴位改善睡眠狀況。（圖／台南市立醫院提供）

▲▼癌症術後失眠難耐，醫師建議患者可多按摩穴位改善睡眠狀況。（圖／台南市立醫院提供）

▲▼癌症術後失眠難耐，醫師建議患者可多按摩穴位改善睡眠狀況。（圖／台南市立醫院提供）

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關鍵字： 癌症 中醫 失眠 按摩 食材

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