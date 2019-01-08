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快50歲還是辣！翹臀珍自曝「減肥秘訣」：每天聞這水果味道

點評:49歲的身材長這樣...我真的跪了QQ
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▲▼減肥,肚皮,小腹,健身,飢餓,飲食,節食。（圖／翻攝自pixabay）
▲如果你想減肥，又怕控制不了食慾，就聞聞葡萄柚精油吧！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

什麼！聞味道也能幫助減肥嗎？國外網站《Indiatimes》就分享美國流行音樂天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）的瘦身秘訣，雖然她現在已經49歲，身材和臉蛋卻依然保養得宜，而她維持身材的秘密就是每天聞「葡萄柚精油」15分鐘，這樣就能抑制對食物的渴望！

就和一般人一樣，翹臀珍看到大餐在前還是會很想吃，而且她不忌口什麼都吃，但是為了打敗這種對食物的渴望，她喜歡每天聞「葡萄柚精油」15分鐘，而且翹臀珍一定都會隨身帶著一罐葡萄柚精油。

「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）。（圖／翻攝自珍妮佛羅培茲IG）
▲雖然已經49歲，但翹臀珍的身材依舊保養得宜，超級火辣。（圖／翻攝自珍妮佛羅培茲IG）

聞味道能幫助減肥？

其實「聞到某些味道」不僅可以減輕壓力，還可以幫助你減肥。如果你每次聞到食物的香氣就很受不了，想要直接大快朵頤，就請你再忍耐一下，只要這時候你聞了葡萄柚精油，就能讓葡萄柚精油的味道掩蓋了食物的香味，這樣你的注意力就會被轉移，你對食物的慾望也會漸漸降低。

也就是說，葡萄柚精油會抑制你的食慾，讓你吃的更少，而這個概念就跟「用小盤子吃飯」一樣，都能讓你少吃一點。

▲▼蠟燭,燭光晚餐,停電,餐盤,綠盤子,早餐,食物。（圖／翻攝自pixabay）
▲就和用「小盤子吃飯」的概念一樣，聞葡萄柚精油能讓你少吃一點。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同

葡萄柚的5大功效

葡萄柚不僅是一種好吃的水果，假如你想減肥，葡萄柚也會是最好的選擇之一，因為葡萄柚可以減少你對糖的渴望，而且葡萄柚含有一種特殊的活性成分能夠加速新陳代謝水平，進而幫助你快速燃燒脂肪，所以下次你如果又想大吃大喝時，最好趕快拿出葡萄柚精油聞一下。

此外，根據《減肥聖果「葡萄柚」　每天吃還有這些功效！》文章指出，葡萄柚纖維量高且熱量低，每天吃可以降低27％三酸甘油脂，而且葡萄柚還擁有5個益處：

1.葡萄柚含有豐富的維生素A、B、C、E、K、鉀、磷及鈣。

2.能保持免疫系統健康和強壯。

3.葡萄柚具有預防癌症、氣喘、改善消化問題、預防流感、心臟病及皮膚問題；另外，還能夠修補病毒、細菌等所造成的皮膚問題，預防痔瘡發炎、關節疼痛、青春痘，改善頭痛與紓解壓力。

4.提供身體所需的電解質。

5.防止消化功能障礙、囊性纖維化和呼吸困難。

葡萄柚。（圖／Pixabay）
▲葡萄柚不僅能幫助減肥，還能維持免疫系統健康。

但營養師徐嘉罄也提醒，葡萄柚所含有的類黃酮素與香豆素會抑制肝臟代謝藥物的激素，讓藥物無法從肝臟排出，會降低藥物可用率，產生藥物累積的危險。她建議，服用特殊高血壓藥物、抗過敏、鎮定劑、安眠劑、氣喘等用藥，都不要與葡萄柚一起吃；前後間隔2小時，並且偵測血壓為上策。

▲▼吃藥,藥丸,止痛藥,喝水,服藥,感冒。（圖／翻攝自pixabay）
▲服用某些藥物不能和葡萄柚一起吃，這點需要多注意。

白目老公惡整！老婆完全投入　網笑：還看得到明天的太陽？

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