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她懷孕31週胎兒突沒心跳　疑是「自體免疫細胞」攻擊胎盤！

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達志示意圖 女 哭 傷心 男女 配圖

▲一名女性連續小產4次，檢查發現可能是免疫異常造成。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名43歲的敬華（化名）在38-42歲間自然懷孕4次，但連續小產，最高懷孕週數31週，但31週產檢都正常的胎兒竟突然沒有心跳，做染色體等所有相關檢查都正常，進一步抽血檢查免疫才發現「抗甲狀腺過氧化脢抗體」超高，因此醫師懷疑先前多次不明小產和胎兒突然沒心跳是免疫問題，導致自體免疫細胞攻擊胎盤胚胎。

台北市立聯合醫院中醫科主治醫師林俐嘉指出，臨床上有很多連續流產的案例，都是進一步檢查才發現可能是免疫問題，該名案例曾到婦產科、免疫科就醫，確診抗甲狀腺過氧化脢抗體超高，之後服用西藥阿斯匹靈、奎寧、類固醇，並搭配中藥和針灸治療，改善免疫狀況，順利懷孕產子，因此推測可能和免疫問題有關。

林俐嘉進一步說明，若是懷孕三個月以前的流產，最常見的原因就是胎胚染色體異常，孕婦的年齡越大，精卵結合後染色體分裂越容易發生錯誤，因此流產率也會提高，是屬於生物學上的自然淘汰，但是一般25-35歲的育齡婦女，懷孕相關檢查一切正常的狀況下，發生早期流產很少超過3次。

抽血、檢查、篩檢、健康檢查、血液檢查示意圖。（圖／記者嚴云岑攝）

▲若不明原因連續流產，醫師建議可抽血檢查是否有免疫問題。（圖／記者嚴云岑攝）

林俐嘉提到，近年在門診越來越常見到35歲以下，甚至30歲以下的女性，子宮、卵巢、染色體檢查都沒有異常，卻連續自然流產5-6次，這時就會建議病患抽血檢查是否有免疫異常，結果發現幾乎都有免疫問題，有些人甚至免疫異常數值超高，因為免疫異常，導致自體細胞就會不分敵我的攻擊。

免疫異常通常不太會有明顯症狀，若不是因為多次流產，大多數病人不會發現原來自己有潛在性的免疫異常。林俐嘉提醒，若連續3次上的流產稱為習慣性流產，通常背後都有隱藏原因，建議要進一步抽血檢查免疫狀況，揪出原因才能對症治療。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字： 流產 小產 免疫異常 自體免疫細胞 中醫健康
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