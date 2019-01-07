簽了不代表不救！《病主法》推手楊玉欣親自解釋給你聽

▲《病人自主權利法》在1/6正式上路，民眾可事先簽署預立醫療決定書。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

《病人自主權利法》在1/6正式上路，但仍有許多民眾不夠清楚，甚至會疑惑「醫生是不救嗎？」對此，《病主法》推手楊玉欣指出，《病主法》主張的是「人不要加工延長生命」，當生命自然走到結束，不要再用任何加工醫療維持生命徵象，是自然死的法案，給病人有權力回歸生命自然善終。

台灣習俗一直很忌諱談論死亡，很多人在面對親人緊急狀況時，「放棄急救」很難說出口，醫界傳統意識形態也是搶救到底。楊玉欣說，哪個醫生願意病人死在自己手上？但事實上「死亡也是醫療的一部分」，面對是否急救，每一個人都要自己做決定，不要把決定丟給任何一個家人或配偶做決定，因為要他們做任何決定真的非常困難。

台灣有針對醫療機構的《醫療法》，針對醫師的《醫師法》。楊玉欣直說，但並沒有一個法律是「以病人為主體」來思考跟規劃，而《病主法》就是從病人角度出發，病人要有知情、選擇和決定的權利。

▲楊玉欣長期致力於罕病服務，有罕病天使之稱。（圖／資料照）

楊玉欣19歲時確診罹患罕見疾病「三好氏遠端肌肉無力症」，她也長期致力於罕病服務。楊玉欣特別提到，曾諮詢過上百個病人跟家屬，結果發現幾乎每個人都會談「自殺」，甚至連家屬都會說要帶著病人一起走。她也坦言，自己真的有很深切的感覺，身邊也真的有病友自殺，社會不應該讓所有重症病人，最後是這種悲慘的方式離開人世。

台灣過去已有《安寧緩和醫療條例》，只要符合末期條件，就可以選擇安寧療護，但範圍僅限末期，而《病主法》擴大五類病人，包括「不可逆昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智」等5類病人，只要患者有簽訂「拒絕插管、流體餵養」等意願，醫療機構或醫師可依意願終止、撤除或不施行維持生命治療，家屬也不用內心煎熬。

在《病主法》建立時，罕病基金會也列了10幾項不可逆疾病，但小腦萎縮症、漸凍人至今仍未納入。楊玉欣說，《病主法》三讀通過後，經過3年緩衝期，醫院也做了試辦，也針對如小腦萎縮症、漸凍人和多發性硬化症等重大疾病審議，但《病主法》今天上路了，這些重大疾病卻沒有一起納入，讓很多患者感到失望。

對此，衛福部醫事司長石崇良表示，衛福部本周會公告受理各醫學會或協會、團體或病人申請，並進一步召開審查會議討論，預計半年內逐一公告其他可適用的疾病狀況和診斷要件。