《病主法》預立醫療「觸霉頭」？　醫：很多家屬聽完一起簽

▲有民眾認為簽署預立醫療是觸霉頭，但醫師指出，很多家屬聽完都一起簽。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

《病人自主權利法》在1/6上路，北市聯醫因已經過試辦，是台北市最快正式提供諮詢的醫院。根據統計，北市聯醫在1/2開放預約，1/3就已預約47組，共80人。陽明院區醫務長何清幼指出，成效相當不錯，開放諮詢後，平均一組民眾諮詢時間約1小時到1個半小時左右，過程中蠻順利，甚至很多陪同家屬聽完也都一起簽預立醫療。

《病主法》提供民眾做預立醫療決定，當面臨永久性植物人、不可逆昏迷等5大臨床條件時，可選擇拒絕插管或流體餵養等加工維持生命的醫療處置，一旦簽署後，會註記於IC健保卡，有預立醫療決定者，醫療機構或醫師可依意願終止、撤除或不施行維持生命治療、人工營養及流體餵養。

何清幼說，在試辦過程中，其實就有不少民眾前來詢問；她也坦言，其中有7、8成都是本身或親人有遇過重大疾病、生命威脅等經歷，其他則是本身有這樣的想法，萬一自己未來遇到關頭，不想讓親人煎熬難受，而前來諮詢並簽署。

一直以來，「死亡」在台灣傳統觀念來說是一種禁忌。何清幼坦言，曾遇過一對年輕夫妻，先生想簽署預立醫療，帶太太一同前來諮詢，當時太太相當抗拒，覺得很「觸霉頭」，但經過諮詢溝通，太太最後也接受了。

▲醫師指出，預立醫療就是讓自己做自己善終的主人，不要讓家人煎熬難受。（圖／達志示意圖）

何清幼說，過去常常在加護病房外面看到家屬掙扎，甚至吵架互罵不孝順的場面，因為台灣太忌諱談死亡了，而《病主法》就是提供一個正式的場合，有醫師和相關專家，讓家屬面對面坦承，讓自己做自己善終的主人。

談到諮詢民眾的反應，何清幼坦言，會來諮詢的大多是至親或本人有過很不好的經驗，而且會來諮詢的人，就是認同《病主法》，因此最後都會確定簽署，沒遇過諮詢完選擇不簽的，有一個比較特別的現象是，「很多陪同的家屬，自己聽完也一併簽了預立醫療。」

另外，仍有些民眾會疑惑「簽了預立醫療，醫師是不是就不救了？」對此，何清幼解釋，《病主法》有規定要符合5大臨床條件，且需要經過2位專家醫師鑑定，民眾真的完全不用恐慌。

北市聯醫將已在今（7）日起開立「預立醫療照護諮商門診」，在中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明及松德七家院區均設有常態性預立醫療照護諮商門診，民眾可向七大院區社工課預約預立醫療照護諮商時段。

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