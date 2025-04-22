如何健康的老化？　哈佛研究證實「吃的對，老得慢」

▲健康地老，比活多久更令人在意。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

面對老化，現代人不再只在意「活多久」，而是「能不能健康地老」。基因醫師張家銘近日分享一項來自哈佛、追蹤超過10萬人長達30年的重磅研究，當中指出「健康老化」的關鍵，其實就藏在我們每天吃進去的食物裡，研究更是直指「吃的對，老得慢，過得比較好」。

基因醫師張家銘在FB粉絲專頁表示，這份研究刊登於2025年《Nature Medicine》，結果清楚顯示：從中年開始調整飲食習慣，不只能延長壽命，更能延長有尊嚴、有自主能力的生活時間。

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研究中所定義的「健康老化」並非是單單指活到七十歲以上，其中更包含五個條件：保持認知清晰、行動自如、情緒穩定、遠離慢性疾病、生活自理。

在追蹤樣本中，那些遵循健康飲食原則的人，健康老化的機率是其他人的兩倍以上，顯示「吃的對」真的能讓人「老得慢」。

研究推薦的「AHEI健康飲食指數」，不主張極端清淡，而是強調飲食方向與平衡。該飲食模式鼓勵攝取蔬菜（特別是深綠與深黃）、莓果類水果、全穀類（如糙米、藜麥）、植物性蛋白（如豆腐、豆漿）與優質脂肪（如橄欖油、堅果）。少量魚肉與低脂乳品亦可接受。反之，建議減少加工食品、含糖飲料、紅肉及高鈉調味料的攝取。

張家銘醫師提到，很多人誤以為健康飲食就是只能吃「水煮菜」，其實重點在於食物的來源與處理方式，而非味道的強弱。例如早餐可從甜吐司與即溶奶茶，改為無糖豆漿搭配水煮蛋與香蕉；午餐避免滷排骨與香腸，改選魚排、豆腐與青菜；晚餐則可自己烹煮糙米飯與橄欖油炒菜。連零食也能用堅果取代洋芋片，用氣泡水或無糖茶取代汽水，讓味覺滿足與健康並存。

張家銘醫師也警告，現代人面臨最大的風險，其實是來自日常中隱藏的「超加工食品」，例如罐頭湯、冷凍微波食品、香腸、速食、甜甜圈、含糖飲料等。這些食品雖然方便、口感佳，但長期食用會加速大腦退化、降低身體機能並提高慢性病風險。在這份研究也提到，攝取超加工食品最多的族群，其健康老化機率比最低者少了三分之一。

張家銘醫師提醒，與其等到老了才感嘆行動不便、記憶衰退，不如現在就做出改變。像是冷凍義大利麵與自煮南瓜豆腐湯，在營養密度與添加物上差異巨大；早餐店的起司蛋餅可以偶爾替換為自備的原型早餐；下班後鹽酥雞加珍奶，也能轉換成壽司與無糖綠茶。這些日常中微小的選擇，若能持之以恆，將成為影響未來生活品質的關鍵力量。

張家銘醫師呼籲，當我們選擇今天吃進什麼，其實就是在為「老了以後，還能自己上下公車、買菜做飯、記得孫子名字」這樣有尊嚴的老年生活，做準備。這並非限制，而是一種投資自由的選擇。

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