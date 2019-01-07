病主法上路「醫院諮商未開放」　衛福部：3天內更新名單

記者嚴云岑／台北報導

亞洲第一部《病人自主權利法》1月6日正式上路，民眾可到指定院所預經諮商後簽訂 「預立醫療決定」，為將來善終鋪路，雖然衛福部日前公告，將有77家醫療院可提供首波諮商服務，但實際上路醫院卻寥寥可數，醫事司司長石崇良表示，將聯繫衛生局盡快在1個月內完成醫院輔導，也預計在3天完成名單更新。

今（7）日病主法第一個上班日，有民眾反應，打電話到醫院想預立醫療決定要掛哪科門診？醫院表示尚未接獲消息，並轉介到其他醫院。《ETtoday》隨後也針對77家首波諮商醫院隨機挑選11家進行總機實測，發現各醫院幾乎都在準備期，有些一問三不知，有些則是擬好SOP，但因收費仍待衛生局審核，因此尚未正式接受預約。

▲簽署預立醫療決定書。（圖／記者洪巧藍攝）

醫事司司長石崇良表示，列在首波名單上的醫院都是經衛生局提報，「照理來說今天就應該提供諮商」，會再請衛生局在1個月內完成相關輔導，包括敲定諮商門診時間，以及完成相關收費，近3日也會更新諮商醫院名單，只放上已準備好的醫院，讓民眾很明確知道到哪裡才能接受服務。

目前台北市10家列於首波名單的醫院分別為台大醫院、馬偕醫院、台北榮總、國泰醫院、三軍總醫院、新光醫院、萬芳醫院、北市聯醫、北醫附醫。北市衛生局醫事科科長何淑安表示，目前北市僅有去年為試辦醫院的北市聯醫可接受預約，其他醫院因門診人員須接受專門訓練，診間也要做設計規劃，衛生局已在加速輔導，希望這個月都可以上線。

同為去年試辦醫院的林口長庚，雖可在掛號網頁看到「預立醫療照護諮商門診」掛號介面，副院長黃璟隆也表示，目前諮商流程都已完善，門診也有專人服務，「但現在卡在收費還有待衛生局核定」，尚未正式提供諮商，但至今已有4人表達想諮詢意願，近日也會到社區多做推廣。