中國進口「活泥鰍」驗出禁用抗生素　2268公斤遭退運銷毀

▲中國大陸出口「活泥鰍(MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS)」檢出動物用藥殘留含量不符規定。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

吃泥鰍進補注意！食藥署今（22）日公布最新邊境查驗結果，一批從中國大陸進口的「活泥鰍」被檢出國內禁用的抗生素，該批活泥鰍總計2268公斤，依照規定需退運或者銷毀；而輸入業者廣龍商業的邊境查驗也從一般抽批調整為加強抽批。

食藥署公布最新邊境查驗不合格產品清單，本周共有7件違規產品，包含日本進口鮮柑橘、鮮草莓，馬來西亞進口黑胡椒粒都被檢出農藥殘留含量不符規定，比較特別是一件由業者「廣龍商業有限公司」輸入產地為中國的活泥鰍，遭檢出禁用抗生素「恩氟喹啉羧酸」。

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食藥署副署長林金富指出，恩氟喹啉羧酸是氣奎諾酮類(fluoroquinolone)抗生素的一種，屬於廣效性抗菌劑，對於革蘭陽性菌、革蘭陰性菌及黴漿菌具有抗菌作用。國內僅准用於牛、豬及家禽類治療沙門氏桿菌等感染症，未核准於水產動物使用。至於相關危害，若過量使用可能會導致腸胃不適等，若嚴重將影響腎功能。

林金富表示，本次邊境查獲的活泥鰍被檢出恩氟喹啉羧酸0.04 ppm，依據「動物用藥殘留標準」，恩氟喹啉羧酸為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值，該批活泥鰍總計2,268 公斤必須退運或銷毀。

林金富也提到，國內上一次進口中國「活泥鰍」檢出違規紀錄是在112年的4月6日，期間進口量並不大，食藥署將針對廣龍商業有限公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。