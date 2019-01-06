▲老人下背痛別輕忽！腳麻延伸到後大腿，最後只能坐輪椅。（圖／示意圖／取自pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

許多長者都擔心開刀會縮短壽命，尤其是在俗稱「龍骨」的脊椎上動刀，還可能致癱連累家人。為了打破民眾迷思，長庚醫院費時3年，針對38位超過80歲且接受腰椎手術的病患做回溯性研究，結果顯示骨融合達成率約82%，與對照組相距不遠。雖然結果樂觀，但醫師仍提醒，術前須經過專業評估，且有3種疾病的人不太適合。

林口長庚骨科主治醫師廖振中表示，隨著年齡增加，越來越多患者會出現腰椎滑脫或腰椎側彎合併椎管狹窄症等退化性疾病，疼痛部位從腰延伸至臀部或大腿後側，有些人走一小段路，雙側下肢都有抽痛、麻木感，必須停下來休息才能緩解，此時就需靠手術介入。

廖振中曾收治一名85歲的黃爺爺，罹患下背痛併坐骨神經痛10多年，自從邁入80大關，症狀愈發嚴重，走不到3分鐘就下肢痠麻需要休息，核磁共振確診為第四、五腰椎脊椎管狹窄壓迫腰椎神經，接受「腰椎後位減壓融合骨釘固定手術」後，不僅下背痛症狀大為緩解。

▲下背痛是老人常見的症狀。（圖／示意圖／取自pixabay）

廖振中表示，下背痛、坐骨神經痛等退化性疾病，若放任不理最後需仰賴拐杖行走，嚴重可能失去行走能力，餘生都得在輪椅上度過。

黃爺爺雖有高血壓病史，但經過控制後狀況穩定，加上退化性疾病進展緩慢，不用急著開刀，最後是經過包括高血壓、糖尿病、心臟病等綜合指標評估，確認麻醉沒問題，才施予手術，術後恢復良好，每天早上還可健走30分鐘。

最後，廖振中表示，根據世界衛生組織預估，到2050年全球的男性平均壽命為81.1歲，女性為86.6歲，因此需要接受脊椎手術的年長者恐將增多，儘管脊椎手術聽起來可怕，但只要做好術前評估，就能安心接受手術，不過罹患心臟病、肺部疾病或肝病患者，貿然動手術可能會增加風險，不太適合施作。