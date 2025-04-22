遭爆苛扣住院醫師加班費！北市聯醫還原薪資制度：招募資訊誤解

▲北市立聯合醫院醫師薪資惹議，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市立聯合醫院遭質疑苛扣約用住院醫師加班費，院方今日發出聲明表示，住院醫師所得組成包括「經常性薪資」及「獎勵金」兩部分，且於進用時已於契約書中即明確揭示薪資結構內容，強調住院醫師薪資制度合理，也澄清招募資訊有所誤解。

台北市議員苗博雅指出，聯醫招募文宣寫明約用住院醫師薪資為11萬元，但實則本薪5萬元，其餘為各種加給或獎勵金而成，導致醫師加班費被嚴重低算，更預警若未來有醫師透過訴訟追討該筆加班費，聯醫有很大機會需要給付。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市聯醫今日發布聲明表示，住院醫師所得組成包括「經常性薪資」及「獎勵金」兩部分。經常性薪資係指本薪、職級加給與生活津貼。

院方說明，住院醫師尚屬專科醫師訓練階段，院方為勉勵其於訓練期間持續精進臨床技能與專業知識，爰自年度醫療基金收支總淨餘數內提撥獎勵金，依其學習表現與臨床訓練成效核予發放。因此，該項獎勵金性質上並非勞務對價，而係院方對訓練成效之肯定與勉勵。

北市聯醫指出，院內在進用住院醫師時，於契約書中即明確揭示薪資結構內容，並有清楚說明獎勵金屬於預支性質，以保障雙方權益。

北市聯醫進一步表示，媒體報導所稱招募文宣標榜住院醫師所得11萬元一節，與正式公告內容不符。所有人力招募資訊，均應以該院徵才網站或其他公開徵才網站所載內容為主，提醒社會大眾審慎辨識，以免產生誤解。

北市聯醫強調，未來將持續檢視相關人事制度之合理性與適法性，並視實際需要適時調整，以兼顧人力招募、臨床訓練及醫療服務品質穩定發展。