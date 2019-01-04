ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

愛邊走邊滑手機＝超有想像力！「6種走路姿勢」看穿你隱藏個性

點評:我超有想像力？
ETtoday健康雲

辣妹滑手機（圖／記者黃克翔攝）
▲你總是習慣邊走路邊做其他事情嗎？這種人想像力特別豐富。（示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

生活中許多小事情都透露著一個人的個性，也說明了「你是誰」，其中包括一些人們可控制及無法控制的肢體語言，像是一個眼神、睡覺的姿勢、說話時手擺的位置、指甲的形狀及走路方式等等。國外網站《Little Things》分析出6種走路方式及所對應的人格特質，快來看看你屬於哪一種？

1.走路走得快又急
如果你的身體習慣前傾且步伐急又快，喜歡邊走路邊講電話、大腦裡邊想著很多事情，走到一半還可能撞到別人。這種人說明你藏有非常積極的人格特質，做事效率非常高、很有邏輯且聰明得讓人佩服，但有些人會覺得你有點冷酷。建議高競爭力的你，不時放慢腳步聞聞花香、與人有眼神上的接觸，並向你認識和喜歡的人打聲招呼，讓人們感受到你的友善與親切。

2.步態輕盈又抬頭挺胸
如果你走路總是抬頭挺胸、展現自信，雖然走得很快但步態卻很輕盈，走在路上見人都會微笑、並且有目光上的接觸友善說你好，這種人具有政治家或名人的特質。你本身很有趣、有魅力，懂得社交，常常成為眾所矚目的焦點，但往往有些人覺得你有點「太多了」。

3.走路穩、速度適中
走路穩當，身體沒有過多向前傾或往後，速度屬中等節奏，走路時傾向於與他人有眼神交流多過於揮手打招呼，說明你享受一個人的生活多過於事業，在一個團隊中你的存在不可或缺，喜歡被肯定，被讚美時也很謙虛，個性較隨和的你有許多讓人喜歡的特點。

走路,孤單,寂寞。（圖／取自Pixabay）
▲走路時眼睛緊盯地上的人很內向。（圖／取自Pixabay）

4.走路眼睛都看地上
如果你走路時習慣把重心放在腳尖，眼睛「黏在地板上」，步伐緩慢且謹慎，深怕一步錯步步錯，手臂也習慣垂於身體兩側，不會侵犯他人空間，走路不滑手機也不和朋友交談，代表你是個內向、話少、但很有禮貌的人，也因此你不傾向以口頭表達自己的需求，深怕會加重他人煩惱而感到焦躁不安。

5.走路喜歡雙手交叉抱胸
走路時你是否也喜歡雙臂交叉？當你晚上獨自行走或是通過你不熟悉的路段時，往往會交叉雙臂，以肢體語言看來是種「防衛」表現，說明你可能是個很脆弱、容易受到傷害的人，而攻擊者往往會侵犯這種看起來很虛弱的人，因此保護好自己快速穿越以避免自己深受其害。

6.邊走邊做很多事
 如果你是個走路時喜歡講電話、滑手機、嚼口香糖，無法乖乖走路的人，一般代表著你想像力很豐富。而當你看到有人邊走路邊講電話時突然停下來，即代表談話內容變得嚴肅起來，使得人們停止走路分心，轉而停下腳步或找椅子坐下專心說話。

關鍵字： 心靈 走路姿勢 隱藏個性 特質 Little Things
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

再無聊都會陪妳是真愛！「有這6個舉動」證明男友沒有妳不行

終於有人取暖了！2019最有望「脫離單身」星座Top3　你上榜了嗎

單身掰！「這9個年份出生」2019桃花會旺　專家：9月生易陷畸戀

2019年12星座「真愛甜曝光」！天秤吃回頭草、處女友達要滿了

2019最強桃花運！專家曝「有4種面相＝超夯」...不用再當單身狗

愛吃鹽酥雞胖死！專家教「一動作撐45秒」消化脂質：可吃一包了

一週瘦2公斤！「味噌湯減肥法」營養師激推　防癌還能終結便秘

影／量多10倍！小模長紅疹「8腳蠕形蟎蟲」爬滿臉　醫：每個人臉都有

影／豬瘟襲金！燒餅業績狂掉7成、麵店訂單接爆　民眾：怕以後吃不到

被子這樣蓋熱能↑2倍！名醫推「超暖入睡5招」　穿短袖睡也不冷

讀者迴響

回到最上面