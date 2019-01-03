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終於有人取暖了！2019最有望「脫離單身」星座Top3　你上榜了嗎

Luna的星星魔法 藍小月Luna

藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西..

點評:不用再單身了...
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情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲新的一年好想要有人取暖，再也不是夢了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／藍小月Luna

不知不覺的來到了2019，回首過去一年，大家在愛情路上有沒有什麼進展呢？如果仍然單身的朋友，不要灰心，因為新一年新氣象，或者在2019年你的星座就擁有最強戀愛運呢！今天來看看2019年最有望脫單的3大星座，希望大家今年都能找到心愛的另一半。

第3名：獅子座
代表著幸運的木星今年會進入獅子的愛情宮，讓你充滿戀愛的機會，要把握這個運勢就別常宅在家，嘗試多參加不同的社交活動，或者參加遊輪火車旅遊，也可提高認識心儀對象的機會。不過也要保持清醒，不要意亂情迷，要看清楚對方是否可以認真交往。

第2名：雙子座
 幸運星木星下年會進入雙子的婚姻宮，同樣代表著你的桃花運大開。單身的你今年人緣運好，容易結織到貴人，所以適宜多接觸不同生活圈的人，在活動上主動結識朋友，也會容易結織到條件好的對象。

▲一個人,寂寞,孤單,孤獨,憂鬱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲射手座2019好運到，萬事都能順利進行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第1名：射手座
木星是射手的守護星，來年剛好又進入射手座，更強化了木星帶來運氣，所以你成了超級好運的星座。所有事情都能順利進行，感情運更加暢通無阻，會認識到新對象，並發展神速，感情一日千里的樣子。

本文作者：藍小月Luna，現專注占星諮詢及催眠治療，熱愛西洋占星占卜，也愛研習身心靈療癒課題。透過星盤分折幫助客人了解自己，解開心結，療癒他人同時也是療癒自己。深信星星會為我們引路，活出真我。

本文經授權轉自：藍小月～LUNA占星

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字： 兩性 愛情健康 運勢 星座 占卜 單身 桃花 藍小月Luna
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