2019年12星座「真愛甜曝光」！天秤吃回頭草、處女友達要滿了



▲新的一年「脫單」成為你最大的願望嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

2019年許多網友對自己有新的期許，甚至換了一份新的工作、結交新的朋友，但更重要的就是脫離單身N年的生活。然而隨著農曆新年越來越近，一想到到時返家吃年夜飯時又得被三姑六婆們追問感情狀況就覺得煩嗎？國外網站《Elite Daily》就分析出12星座在新的一年的「真愛甜蜜曝光」，說不定真命天子／天女一直在你身邊只是沒發現而已。

1.牡羊座

牡羊好勝又充滿自信，這是為什麼在2019年你適合和「和平主義者」約會，與尋求關係和諧與和平的人相處，因為他不太會和你爭吵且不會有不惜一切代價「要吵贏」的心態，能幫你找回內心的平靜。

2.金牛座

金牛有組織、懂得規劃、又是個實際、可靠和忠誠的情人，但如果可以，新的一年請和有「藝術氣息」的人約會，這是因為你看破許多現實，而他能讓你超越自我界線，利用更多想像力看待事物。

3.雙子座

雙子座新的一年應該和「自己」約會！意思是你該找個和自己一樣多才多藝、不斷變化且精力充沛的人。你們可以一起改變頭髮的顏色，預訂一間從沒吃過的餐廳，享受最單純的幸福。



▲要隨便走進巨蟹的心裡很難，因此身邊的老朋友最有機會讓你脫單。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

4.巨蟹座

情緒化、多愁善感的巨蟹座不容易打開心房，必須對對方完全信任才願意讓對方走進心裡。所以2019就多參加同學聚會吧，或許你曾經心儀的對象會再讓你有怦然心動的感覺。對於陌生人他們築起防衛心牆，更別說是墜入愛河了，因此身邊熟悉的人是他們約會的首選。



5.獅子座

享受聚光燈照耀、備受關注的獅子座，在2019年就和自己的粉絲交往吧！獅子們在崇拜和關注中茁壯成長，因此和一個仰慕、迷戀自己的人約會看看，享受被愛的感覺，豈不是正好實現自己的夢想嗎？

6.處女座

處女座可靠、忠誠又無私，今年適合和「友達以上」的朋友約會，這個人已經體驗過並且欣賞處女座的龜毛和善良，只差鼓起勇氣跨越那條模糊的線了。

7.天秤座

萬事追求平衡的天平座，在2019適合吃回頭草，並且好好面對過去愛情失敗的問題，重新審視在感情裡的缺失，或許曾經讓人心碎的關係還有可能起死回生，讓人重新沉浸在幸福泡泡裡。



▲天蠍愛挑戰，因此陌生的單身男女對他們來說更有吸引力。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

8.天蠍座

熱情如火的天蠍座喜歡挑戰，今年就該和一個新朋友約會，天蠍座已清楚知道自己為什麼不想和「認識的單身人士約會」，因為陌生人對他們來說具有一定吸引力，就像是一場冒險一樣，讓人迫不及待想要挖掘。

9.射手座

射手座很聰明、熱愛冒險，不斷尋求新的體驗，也因為他們對於知識的重視高於一切，因此今年應該和一個比自己聰明的人約會。也許是一個玩數獨比自己還快的人，或是常能和自己激烈辯論的人。無論哪種方式，這種刺激能為兩人愛情生活激起火花。

10.摩羯座

摩羯座有條理、謹慎又平靜，今年適合和一個「野孩子」約會，他隨心所欲的個性能帶你來趟說走就走的旅行，隨便帶你走進一間平時根本不會吃的餐廳，他的出現為你的生活增添無限樂趣。

11.水瓶座

水平2019年適合和一個冒險家約會，冒險家充滿信心、經驗豐富，正好能夠和水瓶的智慧和好奇心相匹配。

12.雙魚座

雙魚感性、很靠直覺並且容易相信人，對於需要幫助的人總是樂意伸出援手。雙魚們其實並不害怕獨處，事實上更享受一個人，這也是為什麼新的一年他適合和一個成熟獨立的人約會，如此一來兩人可以甜蜜相黏，又能在必要時刻保有自己的私人空間。