20歲女胸悶、呼吸不順　醫揪出「塵蟎」害氣喘發作

▲一名女性頻繁出現胸悶、呼吸不順，結果竟是塵蟎過敏引發氣喘。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

20歲剛踏入職場的小美（化名）近幾個月頻繁出現胸悶及呼吸不順的情況，尤其在睡前症狀更為明顯，起初她以為是工作壓力導致的不適，但症狀反覆發作，就醫檢查才發現對塵蟎的過敏指數相當高，環境因素與過敏體質息息相關，即使氣喘曾經緩解，也可能因環境變化或過敏原暴露而再次復發。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師簡志翔指出，檢查發現小美家族中有人患有氣喘，她本人也有台灣常見的過敏性鼻炎，且長期依賴鼻塞藥物，經安排胸部X光、肺功能檢查及支氣管激發試驗，結果顯示支氣管激發試驗為陽性，進一步懷疑環境因素可能是病因之一。

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簡志翔說，根據過敏原檢測結果顯示，小美對塵蟎的過敏指數相當高，IgE指數也超標，建議她更換床單、枕套，徹底清潔環境，並配合氣喘噴劑治療，經過調整後，小美的胸悶與呼吸不暢問題逐漸改善。

簡志翔提醒，台灣氣候潮濕塵蟎容易孳生，而許多人具有對塵蟎過敏的體質，這可能誘發氣喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病，定期清潔寢具能減少塵蟎滋生，也能降低過敏原對呼吸道的刺激，維持良好的室內環境衛生並保持室內通風乾燥，進一步抑制塵蟎與黴菌的繁殖，降低過敏反應發生的風險，若發現自己經常出現胸悶、呼吸不順等症狀，應及早就醫檢查，以確保健康並獲得適當的治療。