被子這樣蓋熱能↑2倍！名醫推「超暖入睡5招」　穿短袖睡也不冷



▲入夜後天氣冷，你也常常冷到睡不著嗎？快學這5個小動作。（示意圖／記者謝婷婷攝）

國際中心／綜合報導

前一波冷氣團下探11度，讓網友終於感受到冬天的冷感！然而在這冷颼颼的夜裡，許多人喜歡鑽被窩取暖，但有時候光靠一條薄棉被實在不夠，在不想花錢買新被子的情況下，日本有睡眠名醫推薦5個小動作，讓你的被被一秒變暖和，穿短袖短褲睡，還不用開暖氣為你省荷包，趁著下一波寒流還沒來前趕快學起來。

根據日本《YAHOO》報導，天氣迅速變冷，增加購買溫暖被褥的機會，但太占空間又不好收的棉被，也成為許多媽媽、租屋族的困擾。日本睡眠名醫坪田聰教你透過簡單的方法，提高被子保暖效果。



1.睡前甩甩棉被

在睡覺前抓起棉被甩一甩、搖一搖，能夠幫助坍塌的棉胎吸飽空氣，變得舒張蓬鬆，當棉被體積變大可增強隔熱面積和增加儲熱效果，讓你蓋起來暖呼呼，尤其是羽絨被如果能均勻分布，蓋起來更保暖。

2.保持棉被乾燥

趁著有陽光的好天氣曬曬棉被，或是放進烘焙機裡去除被子裡積聚的濕氣，能幫助棉被內容舒展，和甩棉被有異曲同工之妙，不會結成一團的被子在使用上也更能保暖、幫助身體提供熱能。



▲記得將毛毯毛茸茸的那面覆蓋在身上，享受被擁抱的感覺。（示意圖／翻攝自pixabay）

3.將毯子毛茸茸的那面蓋在身上

毯子一定都有兩面，要將毛茸茸的那面貼向身體才會保暖又能享受舒適柔膚、被毛毯擁抱的感覺。

4.把自己夾成「三明治」

天氣變冷時，就連被子蓋起來也覺得好冰冷嗎？坪田聰說，熱能會從床墊間散失，因此參考日本電視節目，可靠著把自己夾成「三明治」，透過棉被、毛毯和床墊3種不同組合方式測試哪種保暖效果最好？



1.被子 - 毛毯 - 身體 - 床墊

2.毛毯 - 被子 - 身體 - 床墊

3.被子 - 身體 - 毛毯 - 床墊



結果發現最暖的是第3種，接下來是第2種，且第3種和第1種蓋法相比，在30分鐘內熱能增加了2倍。但每個人感受不同，建議可以嘗試看看。

5.遠離寒冷

建議床應和窗戶和牆壁距離至少20～30公分，較不會感受到室外寒涼的空氣。此外，房間內的熱能主要從窗戶中跑走，因此窗戶建議使用雙層玻璃設計，或是選用隔熱的厚窗簾，能避免熱氣逃散。