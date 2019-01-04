再無聊都會陪妳是真愛！「有這6個舉動」證明男友沒有妳不行



▲妳常因為聚少離多而覺得缺乏安全感嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

年節前後是許多情侶選擇分手的時機，為什麼呢？兩性專家艾姬曾撰文寫道，由於年底為大盤點時機，因此人們喜歡在這時考核自己工作績效，並且關注到某些事情將成為壓垮愛情最後一根稻草，包括轉職潮為愛情帶來變數、結婚潮讓女生正視兩人觀念上的落差，以及返鄉時的種種磨擦與爭執，都可能引發分手危機。

然而在感情中，「安全感」與信任可說是維繫兩人情感的基底，為了打好基礎，許多人常常把「我愛你」掛在嘴邊，常常牽個手、討抱甚至親親，各種放閃甜蜜行為只為得到心靈上的滿足。不過受到刻板印象，大多男性不太願意分享內心感受，以至於女生常胡思亂想「你是不是不愛我了？」別擔心，外媒《Elite Daily》教導女生們只要仔細觀察男友，若他出現「這6種行為」就是超愛妳的證據，沒有妳不行啦！



▲缺乏安全感的妳，快看男友是否會為妳做這6件小事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

1.妳的伴侶願意陪伴妳幹盡生活中的「無聊事」，因為只要能無時無刻陪伴在妳身邊，做什麼事都不是重點，有妳在就夠了。

2.他願意了解真實的妳，並且想和妳共度每分每秒。他們願意當一個好的傾聽者，接納妳過去種種，並且理解妳的奇怪想法，即便旁人都覺得妳怪異，但他卻不強迫妳改變，因為他喜歡的正是如此真實不做作的妳。

3.雖然俗話說「男兒有淚不輕彈」，但若他願意在妳面前展現脆弱一面，掉落那隱忍已久的眼淚，就是要告訴妳這輩子「就是妳了」，他渴望有個人能抱抱他、拍拍他，因為在他柔弱需要有人陪伴的時候，他相信妳就是那個人。

4.愛上妳的人還有另一明顯跡象，那就是會和妳分享自己的經歷希望得到妳的反饋，或者因在乎妳的意見而主動尋求妳的想法。當妳陷入熱戀並希望認真對待某人時，妳也會關心對方的想法並開始共同做出決定。

5.妳會發現他時不時的緊盯著妳看，不是因為妳吃飯「帶便當」，或是有小蟲停留在妳身上，只是單純的被妳迷人的臉龐給吸引，光這樣癡癡看著妳也能感到幸福滿溢。

6.性愛對於男生的確重要，但一個愛妳的男人，並不會強迫妳做不想做的事情，且愛與性絕對是前者多於後者。他認為認真的關係主要還是由兩人共同完成一些事情，例如互相為彼此做晚餐，或是溫馨接送情，在妳生理期時貼心送熱可可等等，靠著生活中的小細節也能提高親密度。