2019最強桃花運！專家曝「有4種面相＝超夯」...不用再當單身狗

點評: 如果天生不長這樣，又不會化妝怎麼辦...



▲2019年好想脫單！先看自己桃花運勢怎麼樣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

迎接2019年到來的同時，許多網友都好奇自己新的一年的運勢走向，除了工作、財運外，最care的莫過於桃花運了！日本成人用品品牌TENGA邀請日本開運諮詢師紫月香帆，預測2019有「最強桃花運」的4種面相，她說面相雖天註定，但卻能靠著化妝技巧讓自己脫離單身，並預告今年將會是充滿改變的一年，人際關係上會充滿疲乏，也建議民眾多撥點時間和自己相處。



▲2019年最強桃花運男女面相模擬圖。（圖／TENGA提供，下同）

針對擁有最強桃花運的面相，紫月香帆老師點出，本身「臥蠶寶滿、嘴唇厚實、眉毛濃厚、寬厚鼻翼」的網友們，在2019年桃花運會增強！



▲臥蠶儲存大量性慾和能量。

1.人體發電機：臥蠶飽滿桃花旺

紫月香帆說，擁有飽滿臥蠶的人本身就是台「人體發電機」，以面相看來，臥蠶中儲存大量性慾及能量，因此臥蠶相對豐滿的人桃花運也會較旺。



▲嘴唇豐滿代表慾望高張。

2.付出與授予：厚嘴唇慾望高張

嘴唇代表愛情運及生命力，而上下唇更分別代表著不同個性。紫月香帆指出，上唇代表付出、而下唇則為接受，倘若是薄上唇的人，在感情表現上較為冷酷，在性方面也非貢獻方；而下唇較厚的人則更期待另一半的付出，慾望也更加旺盛。



▲眉毛太細可能會影響運氣，千萬不要大幅修剃。

3.運氣觀測器： 謹慎修眉桃花旺

紫月香帆解析，眉毛關係著愛情與工作上的運氣，被稱為「運氣觀測器」，因此本身擁有濃眉的網友，相較之下愛情運較好；眉毛太細則可能影響運氣。若本身有修眉、拔眉毛習慣的網友要小心運氣被連根拔除，也要注意不要大幅修剃，適當掌控眉毛濃厚和粗細很重要。

4.象徵金銀財庫：鼻翼寬大更積極

在面相學上，鼻翼代表金錢，而男性的鼻翼越大財運越好。紫月香帆認為，有財運代表無論在金錢或是感情方面都更加積極。因此，合理推斷鼻翼大的男性於性事方面也較主動。

雖然外貌與生俱來無法輕易改變，但紫月香帆強調，可透過化妝改變外貌勢必能改變運勢，增加桃花運！在眼妝上，她建議可運用強調臥蠶的方式，讓自己看起來更加勾人。嘴唇則要隨時保持濕潤，把握上唇及下唇2：3的唇妝比例，為今年愛情運做準備。在眉型上，則建議化成拱型增加戀愛運。但她強調，「最重要的還是自己喜不喜歡自己的妝容與外表，從裡到外散發出來的自信，才最能吸引到他人的目光！」