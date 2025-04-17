ICU患者放棄急救　用盡全力寫「Lucky 」全家看哭

▲林婷說，在ICU總會有一些插管說不出話、但想寫字的病人。（示意圖／CFP）



記者陳俊宏／綜合報導

ICU護理師林婷分享，一名阿伯多重器官衰竭，放棄急救，用盡全力寫下「Lucky 」，讓全家人看哭，因那是天天陪伴阿伯9年的狗狗；而在和Lucky視訊後，阿伯沒有痛苦去當天使了。

林婷近日在臉書說，在ICU總會有一些插管說不出話、但想寫字的病人，她盡可能排除其他病人的治療，幫他們拿紙筆；但在護理師眼裡，只要病患寫第一個字，「想…（尿尿）、想…（喝水）」，幾乎都會猜對要表達什麼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林婷表示，但有一次印象深刻，有一位80幾歲榮民敗血症嚴重，也是嘴巴插著管子，因多重器官衰竭，在生病前告訴家人放棄急救，不要讓他痛苦；家人也遵從爸爸的意見，簽了放棄急救同意書。

林婷指出，患者在ICU開始意識薄弱，因ICU探視時間短，看到阿伯盡力想表達，家人就會拿紙筆讓他寫；他當時就是用盡全力寫了一個英文單字「Lucky 」，讓全家人看哭，因那是天天陪伴阿伯9年的狗狗。

「阿伯想見Lucky了」，林婷提到，於是家人帶Lucky照片，以及錄了Lucky汪汪汪的叫聲給阿伯聽，讓阿伯笑了。

林婷說，最後阿伯失去意識後，家人用平板跟心愛的Lucky視訊；Lucky在平板裡，似乎看見熟悉的阿公，興奮舔平板跳來跳去；感覺阿伯有聽到聲音，眼角都泛淚，但已經無力張開眼睛看Lucky一眼。

林婷表示，家屬們都說，「會好好照顧Lucky，你不用擔心！我們都會很愛牠」；當天的大夜班，阿伯沒有痛苦就去當天使了。