嬰兒「趴睡」恐猝死！國健署示警「5大NG行為」別做

▲1歲以下嬰兒睡覺姿勢要特別注意。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

衛福部統計，嬰兒猝死症候群（SIDS）是國內嬰兒十大死因之一；研究顯示，趴睡是SIDS的主要危險因素之一。對此，國健署提醒，嬰兒睡覺時「5大NG行為」千萬不能做。

根據衛福部6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告（111-112年回溯個案），專家參考美國疾管署與兒科醫學會對於「猝死」的分類定義，以區分高度及中度可預防性猝死個案，其中43位個案被歸類為高度可預防性猝死相關，包含8位與睡姿（側睡、趴睡）相關及35位與環境相關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報告資料也明確提及「窒息」或「呼吸道阻塞」或「遮蔽口鼻」之物件或人；其中41位個案被歸類為中度可預防性猝死相關，包含4位與睡姿相關及37位與環境相關，且報告資料提及不安全睡眠環境因素，如同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境或嗆奶等，其中25位提及與家長同床。

國健署婦幼健康組簡技林真夙提醒，家長、照顧者及居家托育人員（保母）不可忽視安全睡眠環境的重要性，以降低與睡眠相關的死亡風險，還應注意餵奶時或剛喝完奶，不應讓寶寶立即躺平或趴睡於大人身上，以防溢奶、吐奶導致窒息的風險，建議餵奶後輕拍背部幫助排氣，並隨時留意寶寶狀況，另外，一定要特別留意以下5大NG行為不能做。

1.寶寶「不趴睡」

1歲以下的寶寶必須「仰睡」，趴睡及側睡都不安全。因為趴睡較容易壓迫寶寶口鼻造成窒息危險，側睡則可能一個小動作轉成趴睡。

2.寶寶「不用枕」

1歲以下的寶寶，是不需要使用任何枕頭！坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，以及商家標榜的「透氣枕頭」，皆建議不要使用。

3.嬰兒床「不鬆軟」

嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件，如填充玩具、防撞護墊等，因為防撞護墊若沒有穩固，可能倒塌，遮住寶寶口鼻，造成窒息風險。

4.睡眠環境「不悶熱」

應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並保持環境通風和溫度適中。

5.與寶寶「不同床」

建議與寶寶同室但不同床，給每個寶寶一個獨立的床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。