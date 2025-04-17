壓力讓你「聞起來像韭菜」還會傳染焦慮！ 醫教逆轉法

▲人在承受壓力時，皮膚會散發類似炒韭菜的氣味。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

最新研究發現，人在承受壓力時，皮膚會散發類似炒韭菜的氣味。這種特殊氣味由二甲基三硫化物（Dimethyl trisulfide）與丙烯基硫醇（Acryl thiol）構成不僅容易引發周圍人群的焦慮與疲勞感，更被戲稱為職場「上班味道」科學印證。

壓力氣味竟如韭菜香？

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日本研究團隊透過模擬面試實驗證實，受試者在緊張狀態下產生的皮膚氣味，與放鬆時截然不同。有趣的是，這種「壓力氣味」在運動流汗時並不會出現，顯示其與心理狀態直接相關。後續跨文化研究更發現，無論性別與國籍，人類在壓力下都會釋放相同類型的氣味分子。

壓力催人老 逆齡有解

2023年跨國研究帶來好消息，壓力雖會暫時加速生理老化，但這種變化具有可逆性。實驗顯示，經歷重大手術或感染COVID-19的患者，其生物年齡（反映細胞老化程度的指標）會在壓力事件後急劇上升，但在康復期間能逐步恢復。

最引人注目的是懷孕研究，孕婦的生物年齡在妊娠期間顯著增加，產後卻能快速回歸基準值。科學家更發現，特定藥物（如托珠單抗，tocilizumab）能加速生物年齡的復原，這為抗衰老治療，開闢了新方向。

為驗證壓力與氣味的關聯，研究人員設計精妙對照實驗：

1.讓40位女性經歷「壓力面試」與「閱讀放鬆」兩種情境

2.同步監測心率、皮質醇（cortisol)等生理指標

3.收集皮膚氣體進行專業嗅覺分析

4.開發氣味模型測試情緒影響

結果顯示，受試者在壓力情境下的皮膚氣體，會引發他人緊張與困惑等負面情緒，證實「壓力氣味」具有情緒傳染力。

上班族生存指南 壓力過了味道就解除了

重症醫師黃軒強調，這些發現給現代人重要啟示：工作壓力會產生實質生理影響、能適時放鬆有助逆轉老化進程、覺察自身狀態可避免影響他人！下次當你聞到同事身上若有似無的「韭菜香」，不妨善意提醒對方該休息了，這不僅是體貼之舉，更是維護辦公室氣氛的科學之道！

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