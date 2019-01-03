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單身掰！「這9個年份出生」2019桃花會旺　專家：9月生易陷畸戀

點評:單身狗來看～
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滑手機,傳訊息,曖昧,嬌羞,害羞。（圖／記者李佳蓉攝）
▲2019年你的桃花會開嗎？看看自己是否是在這些年份出生的？（示意圖／記者李佳蓉攝）
生活中心／綜合報導

2019年的到來，除了擔心工作順不順利、會不會賺錢，還要擔心自己是否能如願脫離「單身狗」的封號！單身頗久的你在冬夜裡總感到孤單寂寞覺得冷，好想有人能抱著一起取暖嗎？日本成人用品品牌TENGA邀請日本開運諮詢師紫月香帆透過「九星氣學」，剖析不同星相在2019年桃花運的轉變，發現在「這9個年份」出生的人桃花運up up哦。

紫月香帆說，個人出生年月日會影響桃花運，因為運勢推移的關係桃花運也會受影響。她說1996年、1987年、1978年、1969年、1960年出生的人星相為「四緣木星」，日本代表明星為渡邊直美與福山雅治。這群人在2018年感覺較混亂，但在2019年能稍微喘口氣，透過「休息」能讓自己桃花運增加，不過也要注意容易陷入畸戀，尤其容易陷入老少配或是秘密戀愛中，特別是年份中9月出生的人必須格外注意。

▲▼約會。（圖／免費圖庫pxhere）
▲星相為「七赤金星」的人在2019年會出席許多交際場合。（示意圖／免費圖庫pxhere）

紫月香帆接著說，出生在1993年、1984年、1975年，1966年的人，星相為「七赤金星」，日本代表明星為菅田將暉與錦戶亮。這種人在2019年將會有更多交際場合的邀約，而常常出入這些社交聚會，也將促使桃花運的旺盛，尤其在七月出生的人，更容易遇到這樣的情況。

紫月香帆除了分析明年桃花運勢，更預測2019年會是充滿變化的一年，「所謂的變化不是要你大張旗鼓的更動，而是隨時做一些微小的調整，包含個人『性事』也可以開始做一些小變化，比如加入不同的情趣等。」另外，明年大家對於人際關係也會開始感到疲乏，學習如何一個人獨處顯得格外重要。脫離團體和自己對話，運勢有機會跟著提升。

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