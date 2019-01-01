影／量多10倍！女長紅疹「8腳蠕形蟎蟲」爬滿臉　醫：每個人臉都有



▲女子臉部長紅疹及膿皰又刺又癢，醫師發現她臉上的「蠕形蟎蟲」比一班人多10倍。（圖／羅棋守醫師提供）

文／羅棋守醫師

26歲的小模Mandy一直有臉部泛紅的困擾，近幾個月因為臉上開始出現膿皰和紅色丘疹，以為是皮膚過敏，私自去藥局買類固醇藥膏使用，擦個幾天疹子就會好轉。這次，因為紅疹及膿皰大發作，臉部極度刺癢不適，擦藥膏仍未見改善而就醫。

我根據病史及臨床症狀，診斷為酒糟且合併外用類固醇依賴皮膚炎。將膿皰及皮膚毛囊分泌物採樣後，經由顯微鏡檢查發現蠕形蟎蟲的數量大量增加，蟲量約是正常人皮膚的10倍以上。推測芳芳的酒糟的惡化跟蠕形蟎蟲有關，因此給予外用抗蠕形蟎蟲藥物治療，一週後病情已獲得明顯改善。

酒糟又稱玫瑰斑，是一種常見的臉部慢性發炎皮膚病，好發於年輕女性。目前詳細發生原因不明，與個人先天體質（基因）、免疫系統、神經血管功能失調有關，而後受到後天環境的刺激如蠕形蟎蟲寄生、紫外線、熱源、壓力而發病。症狀常以持續性的臉部泛紅為表現，常伴隨熱潮紅、丘疹和膿皰、微血管擴張等現象。另外，有些患者亦會有眼睛不適如乾澀、搔癢、刺痛等症狀。而在男性患者鼻部較易出皮膚腫塊變化（酒糟鼻）。酒糟成因複雜，目前詳細致病機轉尚未完全釐清。因此，在治療上，對患者及醫師都是一個很大的挑戰。



▲女患者臉上長紅疹及膿皰，竟是「蠕形蟎蟲」寄生感染。（圖／羅棋守醫師提供）

而蠕形蟎蟲在皮膚毛囊的寄生感染，常常是酒糟患者引發丘疹及膿皰症狀的最大原因。一般正常人蟲量每平方公方約在5隻以下，而在酒糟患者，尤其是丘疹膿皰型的患者的平均蟲量往往比正常人高到18倍之多。台灣今年引進酒糟的外用新藥，具有殺蠕形蟎蟲效果，對於因蠕形蟎蟲增生引發的酒糟患者，相對於傳統藥物治療，有顯著療效，大多患者在連續使用三至四個月都能獲得穩定控制。因此，建議若有以上症狀患者，尋求專業的皮膚科醫師進一步檢查及治療。

蠕形蟎蟲小檔案

蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。人類的蠕形蟎蟲主要分為毛囊蠕形蟎與皮脂腺蠕形蟎，大小約0.3公厘，前者生活於毛囊，後者生活在毛囊旁的皮脂腺，幾乎於所有人的臉部都找得到。蠕形蟎蟲依靠皮膚的角質及皮膚分泌的皮脂維生，一般情況下對我們皮膚是無害的。除非在人體免疫力下降時如服用類固醇或塗抹外用類固醇藥膏、愛滋病患者，蟲子數量才會增加造成皮膚發炎。另外，在酒糟、瞼緣炎的患者皮膚，也常發現蟲量異常的增多。



▲蠕形蟎蟲是小型寄生蟎類，成蟲有4對腳，寄生於哺乳動物的毛囊內。（圖／羅棋守醫師提供）

酒糟患者日常注意事項

1.作好日常防曬措施，如塗抹防曬乳、撐傘、戴帽等。避免處於悶熱的環境（溫泉、SPA）。避免食用熱湯、熱飲、酒精、辛辣的食物。另外，劇烈的運動、激動及負面的情緒、氣溫過熱或過冷也是疾病的惡化因子。

2.臉部清潔要選擇溫和的洗面乳，盡量避免美白、去角質產品及面膜的使用，保濕乳液選擇無酒精、香料、色素的產品。

3.維持正常作息、充足睡眠、避免熬夜，適時從事有興趣的休閒活動紓解壓力。