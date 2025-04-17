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個別醫院總額「恐釀醫療人球」　專家：非緊急手術可能被延遲

▲▼新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者洪巧藍攝）

▲新光醫院副院長洪子仁。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台北區醫院4月開始實施個別醫院總額，各大醫院都還要控管醫療額度，外界也擔心恐出現跟國外一樣有醫療人球的困境。對此，新光醫院副院長洪子仁指出，以國外經驗來說，醫院醫療額度用完，非緊急醫療處置和手術就要遞延到下季度，如果台灣民眾30年來就醫習慣無法改變，確實有可能發生類似狀況。

洪子仁以加拿大為例，加拿大是實施總額預算制度國家，年底就會發生醫院醫療額度用完，非緊急醫療和手術都要遞延到隔年才能進行，這不管是個別醫院總額和總額預算制度都有可能的風險。

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以台灣目前狀況來說，他強調，第一步就是「分級醫療」落實很重要，民眾30年來高度自由就醫習慣，若沒辦法經過制度引導，經轉診和未經轉診的部分負擔拉大，如果就醫行為一直無法改變，大醫院還是有可能因為在個別總額制度下，發生和加拿大類似的狀況。

洪子仁提醒，民眾應該要慢慢理解醫療上有緊急處置和手術，不管在什麼制度下，要優先處理，如果未來個別總額要用，非緊急醫療手術和處置遞延，要等到下個月再做手術，這可能也會讓民眾不方便。

他強調，在新的制度下，每家醫院需要控管醫療額度，目前新光醫院所有醫療服務都是如常，要觀察4、5、6月之後的狀況，才能做下一季的因應措施。

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關鍵字： 個別醫院總額 健保 新光醫院 洪子仁

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