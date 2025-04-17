川普壞膽固醇控制超好！藥師解析用藥：與2水果同吃恐釀副作用

▲白宮公開美國總統川普（Donald Trump）健檢報告，身體狀況極佳。（圖／路透）

文／藥師健康新聞網

小花藥師指出，低密度膽固醇（LDL）是造成心血管疾病的重要危險因子，應透過Statin類藥物如Rosuvastatin及Ezetimibe來降低合成與吸收，服藥時避免與葡萄柚、柚子同食，以免藥物濃度升高引發副作用。對於尚未服藥者，可日常補充含monacolin-K的紅麴保健。控制膽固醇搭配規律用藥與生活管理，有助預防心血管疾病，降低健康風險。

規律服用兩種血脂藥 川普低密度膽固醇檢查超標準

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近期公布的美國總統川普的健康報告顯示，現年79歲的他在血脂與心智功能方面皆呈現「超乎預期」的標準。報告指出，與第一任總統任期相比，川普不僅減重5公斤，其總膽固醇控制在理想範圍內，為 140 mg/dL。尤其值得關注的是，與心血管疾病關係最密切的低密度膽固醇（LDL）從143 mg/dL顯著降至 51-53 mg/dL。

這項優異的血脂控制成效，與川普定期服用兩種降血脂藥物密切相關，分別是 Rosuvastatin（冠脂妥）和 Ezetimibe（脂易穩、怡妥錠）。此外，川普也定期服用阿司匹靈作為心血管疾病的預防措施。從川普目前的活躍度與健康狀況來看，可以證明控制膽固醇對於健康長壽的重要性，特別是按照醫囑使用降血脂藥物對心血管的保護作用。

心血管疾病重要風險因子 低密度膽固醇易造成血管斑塊

我藥行銷小花藥師花逸修表示，降低心血管疾病的風險是積極控制膽固醇的主要目的。小花藥師指出，低密度膽固醇容易堆積在血管中形成斑塊，這是目前造成心血管疾病的重要危險因子之一。因此，如果低密度膽固醇超出標準值（ 一般成人應控制在130 mg/dL 以下，糖尿病族群應在100 mg/dL 以下；曾有心血管疾病需控制在70 mg/dL 以下，極高風險族群更建議小於55 mg/dL。），需要透過藥物、飲食及生活習慣改變進行介入。

花逸修藥師指出，目前最常使用的血脂藥物為 statin 類的降血脂藥。這類藥物的作用機制是抑制體內膽固醇的合成路徑，從而減少體內膽固醇的生成。白宮報告中川普總統規律服用的 Rosuvastatin（冠脂妥）即屬於 statin 類藥物。另一種藥物 Ezetimibe（脂易穩、怡妥錠）則透過不同的機制降低膽固醇吸收。

恐增加藥物濃度 高血脂藥勿與2水果同時服用

花逸修藥師提醒，服用高血脂藥物時需要特別注意與某些食物的交互作用，尤其是 葡萄柚或柚子等水果。這類水果會抑制體內的 CYP 酵素，導致藥物濃度上升，可能產生肌肉痠痛、橫紋肌溶解、肝功能上升等副作用。

此外，花逸修藥師也補充，對於膽固醇數值尚未嚴重超標，或醫師認為還不需要服藥的情況，日常生活中補充紅麴作為膽固醇的保健方式。紅麴的關鍵活性成分 monacolin-K 同樣具有抑制膽固醇的作用。

總結而言，積極控制膽固醇對於預防心血管疾病至關重要。透過規律用藥和健康的生活習慣，可以有效地管理血脂水平，降低疾病風險，正如川普總統的健康狀況所展現的積極成果。同時，患者在使用血脂藥物時，務必留意潛在的藥物與食物交互作用，由於血脂數值較無法居家檢測，高風險族群應在醫師或藥師指導下規律用藥並定期回診檢查。

本文經授權轉自：藥師健康新聞網