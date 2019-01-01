愛吃鹽酥雞胖死！專家教「一動作撐45秒」消化脂質：可吃一包了



▲宵夜喜歡吃些鹹酥雞、炸薯條等高油高熱量食物嗎？（圖／ETTODAY新聞雲》資料照）

網搜小組／綜合報導



歲末年終聚餐多，或是在寒冷的夜裡總想吃點鹽酥雞、珍奶手搖飲解解饞，卻又怕吃完身材大走樣，直接一路胖到過年？職能治療師黃彥鈞指出，吃油炸食物又怕胖母免驚，只要算好在3小時內趕緊做有氧運動，每次進行40分鐘就能消化脂質，否則就會將該餐熱量附著在臀部、腰圍或肩胛骨等處。此外，他獨授「一個動作」幫助網友們消化脂質，讓鹽酥雞「消失了」。

怕年終聚餐太多攤、過年太放肆而讓身材走鐘嗎？職能治療師黃彥鈞在節目《醫師好辣》上和大家分享一撇步，只要「算好3小時內做有氧運動」，即使是剛吃完大餐或是攝取油炸食物都沒問題！他說，只要算好吃完一小時後即可行動，進行至少40分鐘有氧運動，如快走、游泳、騎腳踏車、登階或有氧舞蹈皆可，且心跳必須控制在220下減掉年紀再乘以60～70%的區間。

黃彥鈞解釋「太少沒有燃燒到熱量，太多身體以為你要逃難，它就把剛剛的熱量都儲存起來，所以要控制好心跳」。他說，選擇在吃完高油炸食物3小時內進行有氧運動「那一餐等於不在你的身體上」，否則脂質就會附著在人們的臀部、腰圍或是肩胛骨等處。



▲半蹲式頂腰動作撐45秒，並做5～10次能加速膽汁分泌消化脂質。（圖／翻攝自《醫師好辣》Youtube）



網友們愛吃鹹酥雞等高油脂食物，心裡都希望脂質能消化快點，而體內可幫助消化脂質的即為膽汁，因此黃彥鈞分享一個「簡單小動作」幫助人體膽汁的分泌，即為「半蹲式頂腰」，類似深蹲的動作，但需要一張椅子。他解釋，首先先坐好，接著臀部提起離開椅子「假裝坐」，腰部挺住、雙手叉在腰部兩側，此動作必須支撐45秒，此時「想像膽汁源源不絕的湧出來，待會你的鹹酥雞就消失了。」

黃彥鈞說，此動作必須撐45秒，並做5～10次，必須注意腰部務必挺直，「假裝後面有一個椅子，這個時候你的膽汁就會被刺激分泌出來」，撐久一點才能加速循環，待蹲到微微出汗的感覺，即能有效加強脂質的消化，他也和主持人胡瓜打趣的說「可以吃一包了」。