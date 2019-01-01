新年到！「1月星座健康運勢」揭曉...巨蟹感冒、摩羯恐失眠



▲摩羯座在這個月可能會因為不安的情緒而引起失眠。（圖／視覺中國）



國際中心／綜合報導

新年到啦！一眨眼間，2018年已經是過去式了，你是否已經準備好迎接新的一年到來了呢？對此，國外網站《Indiatimes》就公開12星座在1月的健康運勢，其中壽星摩羯座可能會面臨失眠問題，有空可以出外走走，而巨蟹則需要小心感冒，記得少吃油炸食品，這樣才能健康過好年！

1.牡羊座

牡羊座在1月可能會面臨血壓、血液、腎臟或是皮膚感染等問題，所以要多注意。你可以在飲食中加入一些片糖、番茄、湯和甜菜根增強免疫力。

幸運色：紅色

幸運數字：1和3

幸運日：星期五

2.金牛座

太陽星座的統治星球是木星，位於第7個位置，伴隨著木星，因此在這個月，金牛座並不會面臨任何健康問題，但是可能會對周遭事物感到壓力以及焦躁不安。

金牛甚至還會對某些事物產生恐懼症，因此最需要的就是放鬆，並讓事情順其自然發展，不要過度擔心。此外，你可以多吃酪梨、核桃、紅薯、小番茄、青花菜、奶製品或是葵花籽維持健康和放鬆心情。

幸運色：白色

幸運數字：2和4

幸運日：星期五

3.雙子座

1月對雙子座來說是一個緩慢的開始，你可能會在前半個月感到焦躁不安、壓力和緊張，但是你的「穩紮穩打」會讓你在最後贏得比賽；你可以多吃小黃瓜、芭樂、梨子、葫蘆、葡萄或是菠菜等綠色蔬菜增強免疫力，這樣你的感覺會更好。

幸運色：綠色

幸運數字：3和6

幸運日：星期三



▲雙子可以多吃小黃瓜、菠菜綠色蔬菜增強免疫力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



4.巨蟹座

就和去年12月的問題一樣，這個月你還是會有消化不良的狀況；此外，你可能還會患有口腔潰瘍、輕微感冒和咳嗽，情緒方面也會有點波動，因此你應該要多吃含有豆腐、白脫牛奶（酪漿）和鷹嘴豆的食物，避免攝取油炸食品，這樣消化問題才不會變的更嚴重，你也要記得「少思考、冥想、吃的健康」3個法則。

幸運色：白色

幸運數字：4

幸運日：星期一

5.獅子座

獅子座在1月可能會有點懶散、疲倦和煩躁，但你的身體方面不會有什麼問題，只需要多注意腿部是否有持續的疼痛發生。你可以透過多運動和冥想解決可能會發生的問題，也要多留意日常飲食，並且少穿黑色衣服，避免攝取辛辣食物和非素食。

幸運色：栗色

幸運數字：5

幸運日：星期一



▲獅子要避免攝取辛辣飲食，也要少穿黑色衣服。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



6.處女座

在1月，處女座並不會有任何嚴重得健康問題，唯一需要注意的就是免疫力低下引起的胃病；因此，你可以多吃沙拉，但要記得洗乾淨，也要多吃青花菜、番茄、綠葉蔬菜、檸檬、橘子、茶、咖啡、堅果和魚類提高免疫力。你要記住，千萬別吃沒有洗過的食物或是生食，也要避免攝取食用醋。

幸運色：綠色

幸運數字：6和9

幸運日：星期三

7.天秤座

天秤座在這個月不會有什麼健康狀況，但是如果你本身就有靜脈曲張就可能要多加留意；在心情方面，你可能會因為一些不重要的問題而想太多，請你要多注意點。你可以多吃酪梨、蜂蜜、紅椒、黃椒以及富含維生素C的水果和食品，就能維持身體健康。

幸運色：銀色

幸運數字：7

幸運日：星期五



▲天秤會因為一些莫名其妙的事情而想太多。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



8.天蠍座

不管是身體健康或是其他方面，天蠍座在1月都會過的很好，1月對於天蠍座可以說是2019年最好的月份之一，你可以多運動、慢跑以及搭配健康的飲食。

幸運色：紅色

幸運數字：8

幸運日：星期二

9.射手座

射手座在這個月會感到有點焦躁不安，可能會導致沒有必要的麻煩和緊張。如果你想要身體健康，那你最好要少吃宵夜，別攝取酒精或是辛辣食物，可以做點瑜珈和冥想，飲食的部分要吃的健康一點。

幸運色：黃色

幸運數字： 9

幸運日：星期四



▲雖然新年到很值得慶祝，但射手要記得少喝一點酒。



10.摩羯座

雖然1月是摩羯座的慶生月，但這個月可能會有一些麻煩找上你。除了在精神上會感到疲倦之外，你可能還會感冒，或是因為不安的想法而引起失眠問題；因此你應該要多休息、冥想以及接近大自然，這樣才能放鬆心情，也要記得多喝水，避免吃隔夜食物。

幸運色：黑色

幸運數字：5和10

幸運日：星期六

11.水瓶座

在1月，水瓶座的身體會很健康，而且心靈上也會很快樂，不管你想吃什麼，就盡管去吃，好好享受這個月吧！

幸運色：黑色和紅色

幸運數字：11

幸運日：星期二、六

12.雙魚座

雙魚座在這個月也不會有什麼身體狀況，唯一要注意的就是「減少滑手機的時間」，並且遵守自己的日常規劃，如此一來，你的生活將變的更美好。

幸運色：黃色

幸運數字：12和9

幸運日：禮拜四、六