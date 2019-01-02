不是不愛！感情出現「5跡象」＝需要空間...你們會這樣嗎？

點評: 想要一點空間並不代表就是不愛你啊！



▲「需要一點空間」並不代表你不愛對方了，而是你需要一點時間重新找回自己。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



生活中心／綜合報導

俗話說「距離能讓兩人之間的關係變的更美好」，其實兩人在一起並不代表每件事情都要一起，而「給彼此一點空間」也不代表不愛，只是你需要一點時間愛自己，並找到兩人相處的平衡點。對此，國外網站《mindbodygreen》就列出感情中該給彼此一些空間的5大跡象，如果你們符合這些點，不妨就給彼此一點時間，重新用新的角度看待這段感情吧！

該給彼此一點空間的5大跡象：

1.你們正在為了無關緊要的事情吵架

「吵架」不管是對於夫妻或是情侶，都是一件很正常的事情，而且透過吵架，反而能讓你們的感情越變越好；但是，如果你發現自己常常和另一半為了芝麻小事吵架，像是垃圾換誰倒、晚餐吃什麼，那就代表你們該給彼此一點空間冷靜一下了。假如你們之間能夠有些距離，很快你們就會找到那些需要「兩人在乎、關注」的重要事情。



▲如果你們很常為了芝麻小事吵架，那就代表兩人都該冷靜一陣子。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



2.你們很無聊

兩人在一起久了，「關係」很快就會變成一種常規，也會變的平淡無趣。如果你發現自己最近對伴侶總是有一種厭煩的感覺，或是完全不知道要和對方說些什麼，那就先後退一步，給彼此一點自己的空間吧！

其實會有這種厭煩的感覺，並不一定就是你或是伴侶出了什麼問題，只是你們需要用更「新鮮的目光」去看待這段感情。

3.你很久沒有跟朋友見面了

對你來說，擁有伴侶的陪伴和支持很重要，但你要記得，對方不可能會是你生活中的所有，你的家人和朋友也很重要。說不定有些問題伴侶根本就幫不上忙，只有家人和朋友才能幫你解決。

此外，當你遇到困難時，家人和朋友也能從不一樣的角度給你建議，幫助你利用不同的方法看待事情，並有助於拓寬你的生活視野。你要知道，如果你的世界中只剩下自己和伴侶的聲音，那你們只會不斷活在盲點中，根本無法往未來邁進。

《mindbodygreen》提醒，談了戀愛之後千萬不要見色忘友，你要記得在你還沒和某人交往之前，都是家人和朋友填補了你的寂寞，所以有空時還是要撥出一點時間和家人、朋友聚會。



▲千萬別談了戀愛就忽略家人和朋友，因為伴侶不可能會是你的全世界。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



4.你正在避開你喜歡做的事情

還記得上次做自己喜歡的事情是什麼時候嗎？你是否談了戀愛就丟棄了自己呢？也許你在陷入戀愛之前，曾經擁有自己的興趣和愛好，結果談了戀愛之後反而就不做了，當然不做了的原因很有可能是因為伴侶不想你這麼做或是你都在約會根本沒有時間做。

如果你發現自己已經是這樣的人，那就請你好好反省，因為談戀愛並不代表你就要失去原本的自己，請你不要因為與愛人共度時光而放棄自己曾經喜歡做的事情，這樣一點都不值得。

5.你已經不像自己

「你不像自己」是一段關係需要空間的最重要標誌，假如你覺得自己已經不像自己，那很明顯，你真的需要一個人靜一靜了。

「連結」、「妥協」和「承諾」是感情中相當重要的3種因素，但是如果你在感情中已經失去自己，那麼這段關係絕對不會為你帶來好處，請你要好好思考自己到底想要什麼，自己原本是什麼樣的人，並且重新在感情中展現出真正的自己。



▲你認為自己在感情中丟了真正的自我，那就不妨給自己一點時間喘口氣吧！