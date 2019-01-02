睡很多卻還是好累？藥師曝「關鍵原因」：恐致癌症、心臟病

▲睡很多卻還是很累嗎？就讓藥師告訴你為什麼！



文／藥師KIKI

你會不會常常感覺到疲勞而且怎麼睡都睡不飽？這其實有一個醫學上的專有名詞稱「慢性疲勞症候群」（chronic fatigue syndrome CHF），這個疲勞症狀會持續6個月以上，而且休息也無法改善。

那為何會有慢性疲勞呢？很多人說跟精神壓力有關，但是最近英國研究報告指出，慢性疲勞跟免疫系統過於活躍有關！英國國王學院科學家給予55患有C型肝炎患者干擾素α（類似病毒藥物），在治療期間和治療後測量疲勞和免疫指標。



▲就有研究指出，慢性疲勞和免疫系統過於活躍有關係。（圖／視覺中國）



結果其中有18個人檢測出免疫系統過於活耀，最後出現慢性疲勞症狀，而這些被證實有慢性疲勞的患者，在治療前，就已經有免疫系統過於活躍的問題了。這是第一個證明免疫系統過度活躍會容易慢性疲勞的研究，該研究學者指出「這是發現霧中的一盞燈，是旅行的方向。儘管未來還有很長的路要走，但這研究結果是識別危險人群及早期發現疾病的第一步。」

慢性疲勞綜合症（CFS）除了疲勞之外，還會導致睡眠問題、肌肉和關節疼痛，嚴重甚至會有憂鬱症狀，最後生活會出現困難。

學者發現慢性疲勞與免疫系統過度活躍有關，其實免疫過度活躍常見到的疾病就是類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、過敏等等。這個原因可能是身體長期處於發炎狀態，一般急性發炎很容易辨識，例如在皮膚上出現紅、腫、熱、痛，但是身體慢性發炎往往是被忽視的，像B與C型肝炎帶原者、反覆性尿道感染、長期胃痛或胃食道逆流而導致的胃炎以上都是處於慢性發炎狀態。

另外，長期食用油炸食物或是加工食品（例如：火腿、香腸），也會助長發炎狀態，最近許多科學家也發現，慢性發炎與心臟病、癌症、肥胖等等疾病都有相關。

慢性發炎→免疫細胞過於活躍→慢性疲勞，反覆結果就會越來越累，最後會因為不明原因生病，甚至還會發現癌症、心臟病等等各種疾病陸續發生，所以提醒大家，還是從生活習慣改變（別輕忽尿道炎、胃炎、少吃油炸等等），改善發炎反應，疲勞自然就會不藥而癒了。



▲食用油炸或是加工食品會助長發炎的狀態。（示意圖／記者黃士原攝）



資料來源：

https://www.bbc.com/news/health-46570494

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

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