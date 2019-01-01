新年到...還一個人嗎？單身者該知道的「9件事」：別比較了



▲新年到就算還是一個人也沒關係，但你應該知道以下9件事。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

新年到...你還是一個人嗎？不過就算單身也沒關係，因為一個人能做的事情還是有很多，就算身邊沒有人陪也沒關係。對此，國外網站《Indiatimes》就列出單身者在應該知道的9件事，在新的一年你應該要多愛自己、停止比較的心態以及養成運動的好習慣，也要記得拿出決心兌現自己曾經說過的話！

單身的人在新年應該知道的9件事：

1.先愛自己

在照顧別人的需求之前，請你優先考慮自己的感受，新的一年要好好愛自己，努力往自己訂下的目標邁進，並且好好照顧自己的健康。

2.別懷疑自己

「我不適合戀愛！」、「再也沒有人能像前任一樣愛我了」或是「我還能再次談戀愛嗎」很多人在心碎之後都會經歷這些負面想法並且懷疑自我存在的價值。但是，新的一年，請你放下這樣的心態，不要懷疑自己，你應該要擁有一個積極的人生觀，並且要為自己感到驕傲。



▲請你放下自我懷疑的心態，並且找到屬於自己的人生觀。



3.養成運動的好習慣

雖然很多人都會想說「要開始運動」，但是真正能夠做到的又有多少人呢？新年到，你應該要將「運動」漸漸地融入日常生活中，不管是每天早上喝杯溫水、下班後慢跑30分鐘、參加瑜珈課程或是戒掉垃圾食物都可以。

4.做你想做的事情

無論是自己去旅行、在喜歡的餐廳用餐或是買一個想要很久的奢侈品，你都可以自由地做你想做的事情，並且成為一個更加獨立的人；雖然這可能還需要一點時間，畢竟你需要適應一個人去餐廳或是旅行時的尷尬，但是只要你願意突破心房，這些新的力量會讓你的自信心大幅增加。



▲從你喜歡做的事情中說不定能讓你找到自信心。



5.實現所有願望清單

你一直想學跳舞嗎？或是你計劃去國外背包旅行？相信你一定有個願望清單，上面填了好多好多你想完成的事情，新的一年到了，趕快把這些願望一一實現吧！

6.聯絡老朋友

有時候，你可能會因為某些原因而疏遠了一些朋友，但到了最後，才發現這是一個可怕的錯誤，所以拿出你的勇氣去聯絡你很想見的人，說不定你能重新修復一段曾經破碎的關係。



▲新的一年，不妨拿出勇氣聯絡好久沒見的朋友。



7.停止比較

不管是職業生涯、生活、時尚感或是身材，人都會在無形中將自己和他人比較。但是你要知道，這世界上你再也找不到跟你一樣的人，所以你去跟別人比較根本沒有用，而且那種比較的心態只會破壞自己內心的安寧，所以請你放下這樣的心態吧！好好做你自己！

8.別想太多

有人說，「過度思考」是創造不存在問題的藝術，所以你要記住，「思考」是好的，但如果過度思考反而會變成一種有毒的壞習慣。



▲一點思考是好的，但如果過度思考反而會害了你。



9.拿出你的決心

新的一年，無論你做了什麼決定，你都要確保自己都有做到；一旦你下定決心要實現自己的目標，就請不要回頭，也不要駐足，就帶著你的決心一路走到2019年底，到那時候你會發現你已經兌現了自己的承諾，也完成了自己的理想。