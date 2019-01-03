不只胡蘿蔔！護眼「4必吃營養素＆3禁忌」...你吃對了嗎？



▲想顧眼睛，不僅要養成良好的生活習慣，也要記得吃對食物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



生活中心／綜合報導

說到「顧眼睛」，大家第一個會想到的一定是胡蘿蔔，但你知道嗎？其實除了胡蘿蔔之外，也有很多食物能讓你吃出一雙明亮的雙眼。對此，國外網站《Ba－bamail》就整理出護眼必吃4大營養素以及3大飲食禁忌，如果你不想要眼睛病變，就要多吃青花菜、酪梨、鮭魚或是芝麻醬等等，也要記得避免鹽含量高的食物！

護眼必吃4大營養素：

1.維生素A

維生素A是保持眼睛最重要的物質之一，可以保持眼睛的濕潤，而維生素A主要存在於含有β－胡蘿蔔素的蔬果中，每日攝取β－胡蘿蔔素應為15毫克，像是胡蘿蔔、番薯和菠菜都富含β－胡蘿蔔素，可以保護眼睛，你也可以多吃青花菜、雞蛋、魚油或是高麗菜等等食物。



▲除了富含維生素A之外，青花菜也含有大量的葉黃素。（圖／記者周宸亘攝）



2.維生素C

維生素C是一種抗氧化劑，能夠防止自由基或是不穩定分子對眼睛和身體部位的損害；隨著年齡的增長，自由基很有可能會導致嚴重的眼部疾病，像是黃斑變性、白內障，所以「抗氧化劑」對眼睛健康十分重要，因為它們可以消除自由基。

富含維生素C的食物有紅、黃椒、草莓以及芭樂，其他像是奇異果、酪梨以及青花菜等等也都含有維生素C。



▲維生素C能夠消滅自由基對眼睛的傷害，所以平常可以多吃酪梨或是紅、黃椒。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



3.Omega－3脂肪酸

Omega－3脂肪酸是一組不飽和脂肪酸的通用名稱，被認為是一種常見的膳食補充劑。2005一項研究指出，魚類和蔬菜中的Omega－3脂肪酸在維持眼睛健康方面擁有許多優勢，而且對於嬰兒和幼童的視力發育也扮演著重要的角色。

富含Omega－3脂肪酸的食物有核桃（少量實用）、芝麻醬（建議每天至少添加1餐）、奇亞籽和鮭魚。



▲鮭魚富含Omega－3脂肪能夠保護眼睛。



4.葉黃素和玉米黃素

葉黃素和玉米黃素儲存在眼睛和大腦中，有助於保護眼睛免受氧化刺激、疲勞、3C螢幕影響，可以說是眼睛的好朋友，葉黃素和玉米黃素會過濾從電子用品螢幕中發出的藍光，並執行類似「戴太陽眼鏡」的功能，保護眼睛免受輻射傷害。

富含葉黃素和玉米黃素的食物有西葫蘆（可降低肌肉萎縮症的風險，免於失明的危機）、抱子甘藍（小洋白菜）和青花菜（顏色越綠，就代表葉黃素含量越高）；此外，也可以多吃南瓜、蛋黃、玉米或是番茄等等。

護眼應該避免的3大食物：

1.高脂肪和高膽固醇

眼睛有小毛細血管和血管，可以達到清潔的功效，能夠確保血液和氧氣不受干擾，而「高膽固醇」的人患有視網膜病變的風險更高，因此最好要少吃飽和脂肪含量高的食物，多吃水果和蔬菜。

2.鹽含量高

鹽就是鈉，若是體內含有過多鈉就會導致高血壓，進而影響血液流動的功能。由於血液流動對於滋養和清潔眼睛來說非常重要，因此眼睛如果出現供血不當的狀況可能就會損傷視網膜和視神經。

3.高血糖

血糖指數高的人得到視網膜病變的機率會更高，而食物的血糖指數由人體攝取的血糖量、速度以及分泌的胰島素量決定。



▲高膽固醇患者得到視網膜病變的機率更高。（圖／記者李佳蓉攝）