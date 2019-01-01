他是對的人嗎？達人曝「婚前看這5點」...至少一起旅行一次



▲他會是你命中註定的那個人嗎？從這5點就知道！（影、圖／Tim嫂授權提供，請勿任意使用）

記者周姈姈／整理報導

他會是你這輩子命中註定的那個人嗎？「結婚」是許多感情走到最後會踏入的階段，但有些事情卻可能會在結了婚後變了調。對此，達人Tim嫂就告訴大家結婚前一定要注意的5件事，若是你們在婚前能先一起出國旅行，就能從旅行中更加了解伴侶的生活習慣和個性！

他是對的人嗎？婚前就看這5點：

1.一起出國

Tim嫂說，有些情侶都會一起出國玩，這是一個非常棒的經驗，因為透過「一起出國玩」不僅可以看到一個人的生活習慣、了解對方有沒有規劃性以及他的脾氣好不好，甚至還可以看出對方的金錢概念。

Tim嫂分享，她去日本或是和先生出差的時候，先生就是屬於「規劃」的人，不管他說要去哪裡、吃什麼，Tim嫂幾乎都不會有意見，重點是在旅途中你應該要成為一個好的「旅遊伴侶」，千萬不要自己不規劃，可是卻又一大堆意見。



▲透過一起出國旅行，能讓你間接了解許多關於對方的事情。



2.認識對方的家人跟朋友

透過認識伴侶的家人和朋友，就能完全觀察出對方的家庭帶給他的影響跟個性，而且一個人的智慧以及選擇方式也會取決於身旁的朋友。

Tim嫂表示，例如對方的朋友可能每天都吃喝嫖賭，或者是幫朋友隱瞞劈腿的事蹟，如果你能透過朋友方面去了解「原來他的交友圈」就是這樣，每個人的道德觀念都不是很好，這樣你就要小心了，雖然這是很小的一個點，但是時間一久，你的伴侶可能就會被偏差的道德觀念洗禮，而你們的感情也會受到影響。

那為什麼也要認真地去看待對方的家人呢？Tim嫂表示，有時候你透過家庭的整體結構就能了解這個家庭，看看他的健康管理行不行。Tim嫂就和大家分享，自己就碰過爸媽控制慾很強的類型，那你自己就要去想一想，自己到底能不能接受這樣的生活。

因為結婚之後，對方可能就會想控制你或是小孩，但是你有辦法接受嗎？Tim嫂提及，有時候這些問題都會是無形中的壓力，可能還會變的更嚴重，所以在結婚之前，你一定要非常慎重地考慮對方的家人跟朋友。

3.一起健康檢查

在結婚之前，兩個人一定要相約去做健康檢查！Tim嫂說，因為健康檢查這件事情，並不是說你發現他有什麼疾病就馬上不要結婚，而是能讓你們更加了解彼此，你可以清楚知道對方是否有什麼慢性疾病或是家族遺傳。

透過健康檢查也能讓你有一個心理建設，像是你應該要怎麼樣預防疾病發生、如何照顧另一半，Tim嫂認為，一起去做健康檢查真的非常非常重要。



▲兩人婚前一起去做健康檢查，就可以先讓彼此都做好心理建設。



4.共同面對低潮

很多情侶、夫妻都能一起同甘，卻無法一起共苦，而所謂的「共同面對低潮」有很多諸如此類的事情，例如：對方失業了、家逢巨變、遭到親朋好友背叛或是經濟上出了狀況，這些都是狀況比較嚴重的低潮，就可以考驗彼此之間是否有耐心和智慧互相陪伴。

此外，有些人在面對伴侶的低潮時，可能還會表現出「那是你家的事」或是「干我屁事」Tim嫂說，就像爭吵一樣，你可以從一個人爭吵的時候，看出對方的品格，而面對低潮也是。

5.了解彼此的經濟狀況

Tim嫂表示，了解彼此的經濟狀況真的很重要，很多人說「貧窮夫妻百事哀」，並不代表對方沒錢就不要嫁給他，而是你應該要在婚前去了解彼此戶頭的經濟狀況、花錢的方式以及理財的觀念，這樣你們才能一起討論婚後是否該一起開共同戶頭、某方該挑起家中的經濟大樑或是誰掌管家中的財務狀況等等問題。

如果在婚前就發現，一方是一個花錢如流水的人，另一方是很會省錢的人，其實這樣相處起來就會產生相當多摩擦，而且這已經跟「你花你的、我花我的」沒有任何關係了。

既然未來都有結婚的打算，兩人也將變成共同體，就不能自私地想說「我要花光所有錢」或是「你有存錢就好了」，因為這樣會讓另一方覺得不公平，可能也會造成對方心理很大的壓力。



▲既然都有結婚的打算，那雙方就必須要好好溝通，這樣婚姻才能走的長久。



哈囉！我是Tim嫂，現有經營：粉絲團、YouTube頻道