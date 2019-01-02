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從象腿變蘿蔔腿！專家曝「7瘦腿妙招」...水＋2香料超給力

點評:我要去買這些香料！！！！ʘ‿ʘ
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▲大腿,腿粗,肉多,蜜大腿。（圖／記者周姈姈攝）
▲大腿肉肉多到崩潰嗎？趕快跟著以下7個妙招瘦腿吧！（示意圖／記者周姈姈攝）

生活中心／綜合報導

大腿肉超多...就連穿窄管褲看起來還是很胖嗎？冬天是個讓人容易犯睏的季節，一不小心就會吃太多、睡太多，而身材也會開始跟著走了樣，腿上的肉肉隨便捏都一大坨。對此，國外網站《Indiatimes》就列出7種能夠瘦腿的妙招，原來水分別加上2種香料就會變身超強大的瘦腿神物！

7個減掉腿部肥肉的絕竅：

1.少放鹽

當你急著在飲食中減少糖分時，可別忘了鹽巴也會是害你變胖的兇手！只要你攝取越多鹽，體內就會儲存更多水分；透過減少鹽巴的攝取量，你就可以看見身體的改變，像是番茄醬、蔬菜罐頭或是泡菜等等都應該要注意，因為這些食物可能會讓你在無形中吃進過多鹽。

▲番茄醬,調味料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲番茄醬藏了許多鹽分，會讓你在無形中吃進過多鹽分。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）

2.保持體內水分的平衡

如果你不想變胖，那你就應該要平衡體內的水分，所以你需要吃含有更多電解質的食物，像是綠色蔬菜、香蕉或是優格等等。富含電解質的食物能為身體提供鈣、鉀和鎂，並且幫助身體去除多餘的水分。

▲香蕉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲香蕉、綠色蔬菜等富含電解質的食物能去除體內多餘的水分。

3.低碳水化合物飲食

「低碳水化合物」是一種飲食趨勢，很多人都透過這種飲食方式看見減肥的效果。《Indiatimes》提醒，只要你吃的碳水化合物越多，肌肉和肝臟中的水分就會變更多；所以，當你開始攝取低碳水合物飲食一段時間之後，你會覺得身體很輕盈，體內也比較不會殘留多餘的水分。

4.以「排毒飲料」開啟一天

如果你真的想變瘦，就請你早上起床後戒掉喝茶、咖啡，改成喝排毒飲料吧！像是孜然水、茴香籽水或是蔬果汁都有不錯的效果。

▲孜然。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲在水中加入孜然或是茴香籽就能達到超神的減肥效果。

5.多喝水

相信大家都知道，多喝水能夠排掉身體多餘的鹽分，也就是說，假如你喝的水越少，身體就越想要把鹽分儲存在身體裡，所以請你一定要注意飲水量。

6.有氧運動

和其他運動比起來，有氧運動更能有效幫助減輕體重！如果你沒有時間、也不想去健身房，那就可以透過跑步、慢跑或是快走活動身體；此外，跳繩也是雕塑腿部線條的好方法。

▲▼體脂肪，運動，消脂，脂肪。（圖／pixabay）
▲有氧運動也是甩掉大腿肉肉的好方法。

7.注意進食量

你一整天都在吃東西嗎？還是說，你都靠不吃東西減肥？你要知道，這2種飲食方式對你的大腿肉肉都很不友善。你應該要計劃好自己的飲食規則，少量多餐，讓身體能夠擁有足夠的時間消化食物、分配能量。

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