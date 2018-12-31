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一按就爽！陳峙嘉獨授「神奇穴位」...胸悶、喘不過氣全搞定

點評:內關穴真是太神奇了吧！
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▲所謂內關心胸胃，只要你願意花點時間按摩穴道，就能解決胸悶、喘不過氣的問題。（影、圖／《中醫師翻白眼》授權提供） 

生活中心／綜合報導

你常常會有胸悶、喘不過氣的感覺嗎？對此，穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中為大家「解悶」，他獨授一個穴位搞定心、胸和胃的毛病，如果你坐車很常暈車，或是容易胃痛想吐，那麼跟著陳峙嘉這樣按就對了！

▲一按就能解決胸悶、喘不過氣。（圖／《中醫師翻白眼》授權提供）
▲胸悶、喘不過氣有救了，中醫獨授「內關穴」搞定不適。

陳峙嘉表示，「內關穴」屬於心包經，位於手腕內側橫紋上2吋，大約3橫指的距離，記得取穴時手要握拳，這樣就會看到兩筋之間出現明顯的「凹陷處」， 這就是內關穴了！

▲一按就能解決胸悶、喘不過氣。（圖／《中醫師翻白眼》授權提供）
▲取穴時要記得握拳，看到凹陷處就是內關穴。

所謂「內關心胸胃」，平常若是能按壓內關穴1～3分鐘，就能有助於緩解心痛 、胸悶、胃痛、想吐、胃酸逆流、暈車以及酒醉等症狀。

▲一按就能解決胸悶、喘不過氣。（圖／《中醫師翻白眼》授權提供）
▲平常可以搭配按摩藥膏按摩穴道，就能緩解許多不舒服的症狀。

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，如果你出現胸悶、就像被石頭壓到喘不過氣的感覺，很有可能就是心臟負荷太大或是肌肉損傷使得心臟泵血功能下降，輸出的血無法滿足容器和組織所需，同時血液也無法順利流回心臟所導致，所以就會發生「心臟衰竭」的情況。

若你有一躺下就氣短、胸悶沉重如大石壓、衣服鞋子突然變緊、食慾不振、頭昏頭暈、焦慮不安、咳嗽咳不停、容易疲勞以及少尿且下肢浮腫的症狀，那很有可能是你的心臟出現問題了，最好趕快看醫生檢查！

▲一按就能解決胸悶、喘不過氣。（圖／《中醫師翻白眼》授權提供）
▲內關穴的功效以及取穴方法。

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關鍵字： 胸悶 喘不過氣 暈車 酒醉 胃痛 嘔吐 胃酸逆流 內關穴 穴道按摩 陳峙嘉 中醫師翻白眼
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