一按就爽！陳峙嘉獨授「神奇穴位」...胸悶、喘不過氣全搞定



▲所謂內關心胸胃，只要你願意花點時間按摩穴道，就能解決胸悶、喘不過氣的問題。（影、圖／《中醫師翻白眼》授權提供）

生活中心／綜合報導

你常常會有胸悶、喘不過氣的感覺嗎？對此，穴位大師陳峙嘉就在節目《中醫師翻白眼》的主題「talk about 穴」中為大家「解悶」，他獨授一個穴位搞定心、胸和胃的毛病，如果你坐車很常暈車，或是容易胃痛想吐，那麼跟著陳峙嘉這樣按就對了！



▲胸悶、喘不過氣有救了，中醫獨授「內關穴」搞定不適。



陳峙嘉表示，「內關穴」屬於心包經，位於手腕內側橫紋上2吋，大約3橫指的距離，記得取穴時手要握拳，這樣就會看到兩筋之間出現明顯的「凹陷處」， 這就是內關穴了！



▲取穴時要記得握拳，看到凹陷處就是內關穴。



所謂「內關心胸胃」，平常若是能按壓內關穴1～3分鐘，就能有助於緩解心痛 、胸悶、胃痛、想吐、胃酸逆流、暈車以及酒醉等症狀。



▲平常可以搭配按摩藥膏按摩穴道，就能緩解許多不舒服的症狀。



此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，如果你出現胸悶、就像被石頭壓到喘不過氣的感覺，很有可能就是心臟負荷太大或是肌肉損傷使得心臟泵血功能下降，輸出的血無法滿足容器和組織所需，同時血液也無法順利流回心臟所導致，所以就會發生「心臟衰竭」的情況。

若你有一躺下就氣短、胸悶沉重如大石壓、衣服鞋子突然變緊、食慾不振、頭昏頭暈、焦慮不安、咳嗽咳不停、容易疲勞以及少尿且下肢浮腫的症狀，那很有可能是你的心臟出現問題了，最好趕快看醫生檢查！



▲內關穴的功效以及取穴方法。