肥胖好可怕！　研究：內臟脂肪越多「慢性腎病風險高」

▲研究發現，內臟脂肪指數愈高，慢性腎病風險高1.5倍。（圖／長庚醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

肥胖常引發許多慢性疾病，但較少會和腎臟病聯想在一起。長庚醫院針對2萬多名接受健康檢查的成人，計算每個人的內臟脂肪指數（VAI）並分析與慢性腎臟病的關聯，結果發現VAI越高的人，血壓、血脂、空腹血糖就越高，腎功能也越差，罹患慢性腎臟病的風險高出1.5倍。

糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、膽囊疾病、心肌梗塞、腦中風、慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸中止症候群、退化性關節炎、深部靜脈栓塞等慢性疾病都與肥胖有高度相關，肥胖甚至也是大腸癌、子宮內膜癌、乳癌等的危險因子，世界衛生組織（WHO）更在1996年正式將肥胖列為一種慢性疾病。

為了解內臟脂肪指數與腎臟病的關聯程度，林口長庚醫院家庭醫學科蒐集2013年共23,570位在長庚醫院接受健康檢查的成人，依公式計算每人的內臟脂肪指數，並分析此指數與慢性腎臟病的關聯，結果發現，隨著VAI數值上升，血壓、血脂、空腹血糖也有隨之增高的趨勢，腎功能則是越差。此研究已刊登於2018年3月的國際期刊「腎臟營養學雜誌（Journal of Renal Nutrition）」。

▲肥胖和心肌梗塞等慢性疾病有高度相關。（圖／達志示意圖）



林口長庚醫院家庭醫學科陳逸娟醫師說明，VIA是歐洲發展出來的評估方式，是結合身體量測及抽血數據，設計公式來計算內臟脂肪指數（Visceral adiposity index），此指數已被證實與內臟脂肪的比例及肥胖的諸多併發症呈高度相關，甚至比腰臀比、腰圍等參數更具代表性。

因為目前國際間尚無公訂的VAI正常值切點，研究進一步將該群成人的VAI由低到高分成四組，將VAI數值最高（>3.7）的一組人定義為VAI異常，其餘三組人定義為正常。結果發現VAI異常者和正常者相比，有慢性腎臟病（腎絲球過濾率<6）的風險為1.5倍。

陳逸娟說，這樣的現象在男性更加明顯，男性VAI>4.3定義為異常，腎臟病風險為正常者1.6倍；女性VAI>2.9定義為異常，腎臟病風險為正常者1.3倍，男女性之間的差異，可能是因為脂肪總量增加時，在荷爾蒙的影響下，女性傾向堆積於皮下，而男性較常堆積於內臟周圍，使得VAI在女性的應用效果不如男性顯著。

另外，近年來已有研究指出，「中廣型肥胖」可用「腰臀比」為指標，數值越大罹患慢性腎臟病的風險也跟著提高，推測原因可能與內臟脂肪所分泌的一些發炎因子、腎臟血流增加使腎絲球超過負荷腎臟血管硬化等多重機轉相關。

陳逸娟提醒，對於糖尿病、高血壓等易合併慢性腎臟病的患者，務必控制日常飲食，依照地中海飲食、得舒飲食等建議，多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果類等，避免油膩食物、紅肉、甜食、手搖飲，以及要多運動，維持良好生活型態，以避免腎臟病變的發生。

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