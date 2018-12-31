ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

肥胖好可怕！　研究：內臟脂肪越多「慢性腎病風險高」

ETtoday健康雲

研究發現內臟脂肪指數愈高，慢性腎病風險高1.5倍。（圖／長庚醫院提供）

▲研究發現，內臟脂肪指數愈高，慢性腎病風險高1.5倍。（圖／長庚醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

肥胖常引發許多慢性疾病，但較少會和腎臟病聯想在一起。長庚醫院針對2萬多名接受健康檢查的成人，計算每個人的內臟脂肪指數（VAI）並分析與慢性腎臟病的關聯，結果發現VAI越高的人，血壓、血脂、空腹血糖就越高，腎功能也越差，罹患慢性腎臟病的風險高出1.5倍。

糖尿病、高血壓、高血脂、代謝症候群、膽囊疾病、心肌梗塞、腦中風、慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸中止症候群、退化性關節炎、深部靜脈栓塞等慢性疾病都與肥胖有高度相關，肥胖甚至也是大腸癌、子宮內膜癌、乳癌等的危險因子，世界衛生組織（WHO）更在1996年正式將肥胖列為一種慢性疾病。

為了解內臟脂肪指數與腎臟病的關聯程度，林口長庚醫院家庭醫學科蒐集2013年共23,570位在長庚醫院接受健康檢查的成人，依公式計算每人的內臟脂肪指數，並分析此指數與慢性腎臟病的關聯，結果發現，隨著VAI數值上升，血壓、血脂、空腹血糖也有隨之增高的趨勢，腎功能則是越差。此研究已刊登於2018年3月的國際期刊「腎臟營養學雜誌（Journal of Renal Nutrition）」。

心痛,心絞痛,心臟病。（圖／達志／示意圖）

▲肥胖和心肌梗塞等慢性疾病有高度相關。（圖／達志示意圖）

林口長庚醫院家庭醫學科陳逸娟醫師說明，VIA是歐洲發展出來的評估方式，是結合身體量測及抽血數據，設計公式來計算內臟脂肪指數（Visceral adiposity index），此指數已被證實與內臟脂肪的比例及肥胖的諸多併發症呈高度相關，甚至比腰臀比、腰圍等參數更具代表性。

因為目前國際間尚無公訂的VAI正常值切點，研究進一步將該群成人的VAI由低到高分成四組，將VAI數值最高（>3.7）的一組人定義為VAI異常，其餘三組人定義為正常。結果發現VAI異常者和正常者相比，有慢性腎臟病（腎絲球過濾率<6）的風險為1.5倍。

陳逸娟說，這樣的現象在男性更加明顯，男性VAI>4.3定義為異常，腎臟病風險為正常者1.6倍；女性VAI>2.9定義為異常，腎臟病風險為正常者1.3倍，男女性之間的差異，可能是因為脂肪總量增加時，在荷爾蒙的影響下，女性傾向堆積於皮下，而男性較常堆積於內臟周圍，使得VAI在女性的應用效果不如男性顯著。

另外，近年來已有研究指出，「中廣型肥胖」可用「腰臀比」為指標，數值越大罹患慢性腎臟病的風險也跟著提高，推測原因可能與內臟脂肪所分泌的一些發炎因子、腎臟血流增加使腎絲球超過負荷腎臟血管硬化等多重機轉相關。

陳逸娟提醒，對於糖尿病、高血壓等易合併慢性腎臟病的患者，務必控制日常飲食，依照地中海飲食、得舒飲食等建議，多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果類等，避免油膩食物、紅肉、甜食、手搖飲，以及要多運動，維持良好生活型態，以避免腎臟病變的發生。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 肥胖 腎病 慢性腎病 長庚醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

影／「我的小孩我自己救」　飆167公里800克早產兒送抵台大

早產嬰很努力！媽媽半路不哭了　女駕駛：她看到大家都在讓道

影／「我的小孩我自己救」　飆167公里800克早產兒送抵台大

亞培提交產品結塊說明　衛生局：檢驗報告、客訴資訊不完整

你是主動脈剝離高危險群？ 快「握拳」自測...大拇指過長小心

狂喝牛奶、吃鈣片還是骨鬆？　中醫師教你「補鈣食療」

早餐店用玉米罐頭打蛋好髒！專家：剩餘蛋液是細菌最佳補品

小心脖子成年輪！　防「頸紋」3大關鍵...低頭族小心了

喝「黑糖薑茶」有助經血排淨？　這體質小心喝了更糟！

愛喝「能量飲料」提神？　專家揭過量飲用的下場！

讀者迴響

回到最上面