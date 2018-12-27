餐餐吃鍋「皮膚癢炸」！靠凡士林、肥皂解癢？解答曝光

▲冬天愛吃鍋物，皮膚卻出現紅、腫、癢的情形怎麼辦？（圖／記者黃士原攝）

記者謝承恩／綜合報導

冷氣團來襲，台中一名30歲李小姐下班後總愛與同事相約大啖各式鍋物，但一周內連吃五次溫補鍋物後，覺得皮膚奇癢無比，身上更長出凸狀疹塊，常會抓到破皮流血，嚇得她趕緊赴醫求助，被確診為蕁麻疹。李小姐經服用抗組織胺藥物，並調整飲食後，皮膚狀況已好轉。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，近期寒流來襲，許多深受皮膚乾癢所擾的患者，多數如李小姐的患者，總喜歡吃麻辣鍋、麻油雞、薑母鴨等食物，或是泡湯、烤三溫暖等暖身，不知不覺中造成皮膚過敏，使得全身皮膚反覆出現紅、腫、癢的膨疹，雖隨著身體機能代謝，症狀會慢慢緩解，但因發作期間嚴重影響生活品質，故就醫治療的民眾也增加兩成。

蔡肇基介紹，冬季是蕁麻疹的好發時節，原因是當過敏原引發皮膚或血液中巨大細胞的活化反應，使之釋出組織胺等發炎釋放物質，皮膚就會出現血管擴張的紅色膨疹，引發原因包括氣溫急遽變化、食物、藥物、心情低落、工作壓力大、熬夜等，多數蕁麻疹可於一個月內治癒，但若症狀超過6週，則需進一步找出原因。

▲使用護手霜、乳液、凡士林，可以舒緩冬季癢。（圖／翻攝自pixabay）

蔡肇基也指出，冬季皮膚過敏原因百百種，包括異位性皮膚炎、慢性濕疹，或自體免疫疾病，如全身性紅斑狼瘡、乾燥症、甲狀腺疾病等，都會以皮膚紅腫、乾癢、乾裂等症狀表現，故當冬季皮膚過敏時千萬不能輕忽，一定要赴醫檢查對症下藥，才能擺脫惱人的冬季癢。

蔡肇基提醒，不論任何一種皮膚疾病造成的冬季癢，都可透過以下方式改善，包括塗抹乳液、護手霜，若皮膚角質層被抓破，則可合併使用凡士林、止癢藥膏及類固醇藥膏，若有出血的傷口，清潔傷口後可用含銀分子或抗生素的藥膏治療，最後，因鹼性肥皂會抑制皮膚保護蛋白，而造成乾裂，故平時可用弱酸性（pH 6）肥皂清潔身體，以保護皮膚。