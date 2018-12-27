「沒胸痛」卻心梗塞！非典型徵兆「誤病情」...女比男更危險

▲45歲以上女性就診時「無胸痛」的症狀比男性高。（圖／視覺中國CFP）

記者謝承恩／綜合報導

當你出現「食欲差、沒力氣」以為只是小感冒？小心，心肌梗塞已經鎖定你了！昨（25）日一名40歲的婦女，出現呼吸不太順、食慾變差、全身沒力氣症狀，以為得了感冒而在家休息，沒想到第三天病情加重，出現噁心、想吐的情形，衝醫院掛急診一查，竟是心肌梗塞作祟！

基隆長庚主治醫師錢政弘指出，這名患者因天生心臟血管較小條，加上平時有喝酒習慣，年紀輕輕沒想過自己會得心臟病，會演變到如此嚴重的地步， 主要歸因於她完全沒有「胸痛」的感覺，才會誤以為是感冒而輕忽 ，直到患者就醫後發現是心梗塞，才靠心導管撿回一命。

該名婦人被診斷是心肌梗塞後距今，已從加護病房脫離險境轉到普通病房，錢政弘表示，他當時替病患做腹部超音波時，追問她「當時會不會覺得呼吸很喘？有沒有冒冷汗？不覺得胸口會痛嗎？」，患者答「有耶！我會感覺吸不到氣，全身冒冷汗，不過當時真的沒有胸痛或胸悶的感覺！」跟過去一般心肌梗塞的典型症狀很不一樣。

錢政弘指出， 過去心梗塞的徵兆比較常是胸痛或胸悶，感覺像是「有一塊石頭壓在胸前」，但從他多年的臨床觀察發現，患者也會出現噁心、嘔吐、呼吸困難和冒冷汗表現，較不容易聯想到自己是心臟病 ，其中女性比男性表現出更多的「非胸痛」症狀，甚至常常掛錯科、或寧可選擇在家休息，一不小心可能延誤病情。

▲「女人心」比男人更難診斷，其心梗塞病情也較不易察覺。（圖／翻攝自pixabay）

錢補充說明，過去美國一項大型的研究，就有針對55歲以下的心肌梗塞病患去做分析比較，分析後有以下幾點發現：

● 45歲以上女性就診時「無胸痛」的可能性比男性高40％。（不知道要掛急診、心臟科）

● 半數以上的患者最初認為他們的症狀是由非心臟相關的疾病引起的，「消化不良」和「胃食道逆流」是最常見的自我診斷。（不該掛胃腸科）

● 女性比男性更容易將她們的症狀歸因於壓力和焦慮。（不該掛精神科、身心科）

● 男性更有可能將他們的症狀歸因於肌肉疼痛。（不該掛骨科、復健科、中醫）

● 女性會比男性等待更久時間才就醫，分別是3.2小時與2.4小時。（男人愛看病）

● 半數以上女性報告臨床醫師時，未將她們的症狀視為與心臟相關。（女人心很難猜）

錢政弘也提醒，較年輕的患者和醫師，遇到肚子不舒服、胸悶、冒冷汗等徵兆，第一時間都沒有想到這些症狀可能與心肌梗塞有關，病患和醫師都要提高警覺才行，以免誤判。