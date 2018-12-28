天天嗑豬肉「突癱瘓」！急開腦救命...4口訣把握搶救期

▲男子平均每天吃一斤豬肉。（圖／記者陳建竹攝）

記者謝承恩／綜合報導

新竹一名男子愛吃焢肉，平均每天吃一斤豬肉，日前突然左側肢體半癱，家人緊急將他送醫，再就近轉送至中國醫藥大學新竹附設醫院急診，判斷為出血性中風，神經外科團隊立即開刀、清除血塊，病人術後一週恢復良好，手腳已可舉起。醫師提醒，腦中風病程變化快，把握最佳時機就醫，將可獲致最佳療效。

中醫大新竹附醫今年12月17日門急診同時開放，18日收治這名中風病患。新竹附醫神經外科主任黃祥銘說，這名患者住在湖口，沒有中風病史，上週二起床時突然感覺左側手腳無力，先送當地醫院評估發現病況緊急，轉送中醫大新竹附醫，經醫師判斷右腦出血，立即由神經外科接手，手術清除腦中約70C.C.的血塊。

64歲劉姓病患術後恢復良好，本週一已由加護病房轉至普通病房，他今天（27日）憶起中風時的情景，餘悸猶存。他說，自己平常愛吃焢肉，平均每天要吃一斤豬肉，因為身體沒什麼不適症狀，也沒有特別注意保養；上週二他起床時滑倒，還以為是自己的骨折和蜂窩性組織炎舊疾復發，沒想到竟是腦中風，他說：「我父親也是中風，但我從沒想過自己也會中風，以後我要改變飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肥肉，照顧好自己的健康。」

▲腦中風來的用快又急，錯過黃金治療期恐喪命。（圖／中國醫藥大學新竹附醫提供）

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒說，以往新竹地區的大型醫療機構不足，腦中風患者常需轉至外縣市就醫，易影響黃金治療期，新竹附醫成立急重症中心、腦中風中心，以醫學中心等級的醫療團隊搶救病患，中風患者可以就近就醫，得以掌握黃金治療期，大幅提升治療成效。

黃祥銘提醒，衛生福利部統計平均每44分鐘就有1人因腦中風而死亡，由於病程變化快，必須迅速就醫，才能降低中風患者死亡及後遺症。若身邊有疑似中風的親屬，可觀察是否有突然的虛弱無力、感覺喪失，或出現說話、視力或行走困難、頭痛等情形，可以用口訣「FAST」（face, arm, speak, time）來識別中風的警告訊號，以免錯過黃金治療時期。

▲中風口訣。（資料來源／中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘）