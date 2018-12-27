草莓可抗癌、防痛風！誘人開吃「5好處」...熱量低又高纖

▲草莓是許多甜點愛用的食材。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合外電

每年11月到2月是草莓盛產的季節，其鮮紅飽滿的果實，更是甜點寵兒！但你知道草莓，除了酸甜多汁、碰撞易軟爛的印象外，其時它還是抗癌高手！草莓中的多酚可以改善高血壓、關節炎及痛風外，研究中更發現，草莓可降低腫瘤成長及轉移的機率。

國外有機食品公司Organicfacts創辦人Kiran Patil指出，草莓中含有維生素C、K，以及葉酸、鉀、錳和美，是一種熱量低、纖維多的水果，以一杯約150克的草莓來說，熱量僅49大卡，並提供3克纖維與12克的碳水化合物。到底草莓為什麼令人受歡迎？有以下好處：

1.改善心血管疾病

草莓含有鞣花酸和黃酮類化合物，如花青素，兒茶素，槲皮素和山奈酚等，根據2004年伊利諾伊大學營養科學研究報告提到，這些酚類化合物可減少壞膽固醇形成，降低心血管疾病的風險。

哈佛公共衛生學院Eric Rimm博士在研究中也指出，每週吃三份或更多份半杯草莓或藍莓的中青年女性，與吃較少漿果的女性相比，心髒病發作的機率減少34％。漿果中高含量的花青素可放鬆血管，草莓的高纖維量與維生素C、葉酸，有效降低動脈中的膽固醇。

▲草莓中的黃酮類多酚可以抑制腫瘤細胞生長。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

2.預防癌症

草莓中的維生素C、葉酸、花青素等僅是黃酮類化合物的一小部分，是非常優質的抗氧化劑。在小鼠實驗中餵食了13周的草莓，發現可抑制直腸癌細胞的腫瘤生長，另外俄亥俄州立大學腫瘤專家也發現，凍乾草莓粉具有預防食道癌的潛力。

3.治療關節炎、痛風

草莓中的維生素C能夠增強免疫系統，幫助治療咳嗽、感冒，光是一份草莓就占了每日維生素的需求量的150%，其中更含有抗氧化劑與解毒劑，有助於減輕痛風和關節炎的疼痛，預防肌肉組織退化、關節潤滑度降低等關節炎症的產生，甚至能降低體內尿酸的累積。

▲吃草莓可以預防眼睛乾澀、疲勞。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

4.改善大腦認知

草莓有豐富的碘、維生素C與植化物，有助於維持神經系統的正常運作、增加大腦的血流量以及改善認知功能。哈佛醫學院的Elizabeth E. Devore研究表明，藍莓、草莓中的黃酮類化合物攝取越多，可延緩老年失智的發生。

5.保護眼睛

吃草莓可預防眼睛乾澀、視覺神經退化、黃斑部病變、視力缺限、眼經感染等症狀，其中的鉀，還能更減輕眼壓負擔。由於莓類中的花青素，可以防止眼睛疲勞、退化，又無法靠人體自行合成，因此適時補充漿果類食物，對保護眼睛很有用。