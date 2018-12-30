天然成分系金ㄟ？專家曝：防詐「購物指南」...別傻買！

▲選購產品該怎麼分辨真假？（圖／翻攝自pixabay）

文／韋恩的食農生活

生活充滿了選擇，挑選商品也是一樣，天然、有效、便宜都是一般人想要的，但是無奈這些條件很難齊聚一堂，有得必有失。真實世界不像豹子投可以大喝一聲「我全都要」，號稱可以同時做到天然、有效、便宜的，若不是一種夢想，那更要小心是不是一場謊話。

韋恩最近有感而發，最近宣稱天然、無添加等等的產品越講越誇大，但是那真的是事實嗎？化學真有那麼可怕嗎？2018年美國統計「十大可笑訴訟」，其中之一就是有消費者控告食品廠添加了抗壞血酸，他認為是可疑的化學品。其實抗壞血酸不過就是維生素Ｃ的另外一個名字而已啊！

▲不上當的生活購物指南。（圖／韋恩的食農生活）

更何況，許多為了標榜自己天然、有機的地位，又把人工合成的東西，用影射的手法，塑造為文明的業障、對身體有害、造成許多慢性病的殺手等等錯誤的形象，更讓韋恩感到氣憤與難過，因為人工的不代表不好。食物還要分為「食物」或「食品」，或分「真食物」或「假食物（有這種東西嗎？）」，再再讓大家迷失在購物架前。

註：想知道「天然、無添加的宣稱」沒那麼容易，可參考這篇。

請大家不用擔心，韋恩聚集長年以來的心得，做出一個購物秘笈給大家參考，這個購物秘笈對生活周邊商品通通適用，尤其是食品、農業、化妝品、保養品類別。內容我想不用我多說，大家只要仔細一看，應該就會心領神會，發出會心的一笑了。只要大家在看廣告或產品介紹時，拿出這個羅盤對一下，應該就可以輕鬆了解自己想買的是什麼，這時候韋恩就功德無量了。

原文授權轉載自「韋恩私藏生活購物羅盤大公開」