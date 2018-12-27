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趁通勤時補眠...竟沒效還傷身！「4大疲勞殺手」你中幾個？

點評:有時候累到睡著都不知道....
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▲▼通勤,上班,上班族,睡著,打盹,疲累,疲倦。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲通勤時間，上班族因工作疲勞而容易入睡。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

好好睡上一覺，是每個上班族共同的願望，早上也有許多通勤時會利用搭車時間補眠，然而根據《24位名醫肯定，最好的休息法》一書中指出，「過度疲勞」導致我們在回家的車上，只要坐在座位上不久就會睡著，可是，這種現象一旦形成習慣，無論時間過了多久，都會沒辦法好好休息。

長期下來會導致隔天早晨上班時，身體沉重、疲勞無法消除的狀態就會慢慢影響健康。因此，如何休息變得越來越重要。無法安然入睡、無法消除疲勞的人，必須先學習有關睡眠的正確知識。以下是妨礙你疲勞恢復的NG習慣：

1. 在回家的電車上坐著睡著。

2. 睡前在床上看書。

3. 明明還不睏卻因為隔天要早起，鑽進被窩。

4. 假日總是在睡覺。

到底怎麼睡才能有效充電？根據實驗調查「小睡20分鐘後的作業效率」中，他們讓10位年輕人打1小時的電腦，中間休息20分鐘，然後再繼續1小時的作業。結果發現，如果在休息時間小睡的話，便不易產生睡意，也不會感到疲累，甚至工作欲望也不會衰退。據說NASA對太空人測試的實驗中，也得到相同的結果，甚至報告中還顯示，26分鐘的小睡可以提高34%的認知能力、54%％的注意力。

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關鍵字： 睡眠健康 通勤族 上班 疲勞殺手 24位名醫肯定最好的休息法
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