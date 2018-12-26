吸二手煙「流產率增39%」！4招緩解菸癮...靠條狀食物助攻

▲二手煙對肺部的傷害更大。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖、文／啾啾營養師

香菸有濾嘴，可以過濾許多焦油和有害物質，而一般人吸二手菸連濾嘴都沒有，所以對肺部的傷更大；吸入二手菸和油煙對肺的損傷是不可逆的，所以養肺要從杜絕菸害開始！

孩童篇

爸媽吸菸，小孩罹患肺癌的風險，比爸媽都不吸菸的孩子增加1.7倍，得膀胱癌的風險，高出1.5倍；罹患鼻癌的風險，高出3倍。處於生長發育期的孩童，對香菸中的致癌物質特別敏感，被動吸入二手菸的影響更加不容忽視。

嬰兒篇

二手菸使嬰兒活力不足、注意力不集中。嬰兒的肺功能發育不全，容易導致早期氣喘、咳嗽、咳痰、感冒、呼吸急促、胸悶、呼吸困難。

懷孕篇

身處二手菸環境的女性，出現受孕困難的機率較普通女性高出26%、流產機率則高出39%。懷孕婦女吸入二手菸會經由胎盤將有害物質傳給胎兒；懷孕過程中可能會面臨流產、早產、死產、胎兒體重過輕、胸腔感染、初生兒猝死、胎兒畸形，和胎兒的肺臟功能不全等情形。

4招幫助緩解戒菸的菸癮

1.用條狀食物滿足吸菸的手勢：有菸癮的人，嘴巴和手指都會有抽菸的慣性動作，如果沒有「夾菸」會很不習慣，所以可以把小黃瓜、紅蘿蔔等切成條狀取代香菸。

2.避免含咖啡因的食物：咖啡因是讓人成癮性的物質，會加強想吸菸的慾望；尼古丁對咖啡因有抑製作用，會讓身體有咖啡因過多的現象，並且同時還得忍受菸癮發作的痛苦。

3.每天都要吃蔬菜水果：體質呈現鹼性時，較不會有吸菸的渴望，蔬果代謝後會產生鈣、磷、鈉、鉀…等電解質，讓體質偏向鹼性，同時蔬菜與水果裡含有抗氧化物質包括B-胡蘿蔔素、維生素C、E、硒、植物營養素等，可對抗菸草中的致癌物。

4.三餐吃剛好：吃得過飽，還會使血液集中在消化器官，使腦部的血量減少，使人想打瞌睡，讓削弱戒菸決心，影響戒菸成果。

本文作者／啾啾營養師

專精體重管理、成功輔導上千個體重管理個案找回健康身型，也擅長營養保健調理、疾病營養調養、預防醫學等領域。

更多內容可看「啾啾營養師的私密話-李錦秋營養師」FB粉絲團

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！