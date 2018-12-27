不是性感！專家曝：走路扭屁股「其實是種病」　靠1個動作自測

點評: 沒人可以幫你看，只能自測啦！



▲你走路也會扭屁股嗎？小心是種疾病！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

網友們，當你看到有人走路「扭腰擺臀」會多看幾眼嗎？有人走路時會刻意扭動臀部吸引異性目光，但也有些人完全無法控制此行為，怎麼會這樣？物理治療師《三個字SunGuts》曾分享，其實「不是刻意走路扭屁股」的情況，就醫學上看來是種「病」，長久下來恐造成腿部痠痛，甚至骨頭磨損，靠1個簡單動作就能自我檢測。

看到有人走路屁股左搖右晃的，當下你的反應是什麼？物理治療師《三個字SunGuts》拍攝影片解答，指出多數男性認為女生走路時搖屁股很性感，甚至有研究發現，女性在排卵期時，要是旁邊有心儀異性時，就會不自覺的走路變慢，花較多時間擺動臀部吸引異性。反觀「不是刻意走路扭動屁股」，就醫學上被當作一種病兆，並且將它稱之為「臀中肌無力步態（Trendelenburg's sign）」。



▲專家說，走路並非刻意扭屁股可能是「臀中肌無力步態」所導致。（圖／取自《三個字SunGuts》Youtube，下同）

三個字SunGuts說，「特徵是你在走路（或跑步）時，右腳踏出去時右邊的屁股就掉下去了，換成左腳踏出去的時候左邊的屁股就掉下去了」，反覆循環即形成走路時狂搖屁股。他進一步解釋，屁股有條臀中肌，負責維持骨盆穩定，當行走時右腳單腳站左腳踏出去時，此時右邊臀中肌出力拉住左邊懸空骨盆，一旦右邊臀中肌無力拉不住，左邊骨盆就會垮落，該問題常出現在腳部開刀，或受過傷的患者，因單腳太久未承重，或因坐式生活，使得肌肉量不足，屁股進而鬆垮無力，以上情況者走路便會扭來扭去。

至於該怎麼檢測自己有沒有臀中肌無力步態呢？三個字SunGuts提供1個簡單的檢測方法，「你只要站在一個階梯上面，兩隻手插在你兩邊骨盆上，然後就一腳下樓梯，當某一腳下去時兩隻手沒辦法維持水平，有邊掉下去了，就代表你有這樣的問題」。而有臀中肌無力情況並非只會屁股搖晃，由於走路時骨盆不穩，會使整隻腳承受很大側向壓力，從力學角度看來腳部容易痠痛、產生疾病，久了也容易磨損骨頭。



▲靠一個動作就能測你有沒有「臀中肌無力步態」。

三個字SunGuts也提醒，要解決並非難事，「只要把你的臀中肌給重新訓練回來，那麼就解決啦！」他說，可以靠著最常見的深蹲，另外像是橋式、四足跪姿的抬腿都是不錯的訓練方式，不僅能改善臀中肌無力步態，同時也能訓連臀部更緊實，一舉多得。