私處腫癢到崩潰！女對「男友蛋白質」過敏怒飆　醫：只對他而已



▲女子對男友精液中的蛋白質過敏，又癢又腫找醫師求救。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

網搜小組／綜合報導

過敏源百百種，最常見的就是吃海鮮會過敏，吃堅果類過敏，或是對特定水果過敏，但竟有人對「男友蛋白質」過敏？一對情侶衝急診女子主述數幾十分鐘前和男友剛親密完，下體就覺得好癢，在診間裡大聲質問男友「你是不是帶著什麼病？」以為遇人不淑氣噗噗的要醫師診斷，一旁男友一臉無奈。檢查發現女子下體紅腫，過程中她的皮膚開始起紅疹，詢問過敏史才發現是對男友精液過敏。

高雄醫學大學婦產科教授、台北博仁醫院海扶刀治療中心總監鄭丞傑在《醫師好辣》節目上分享，有的人對蛋、對豆腐甚至對米飯過敏，而有病人竟對「精液裡的蛋白質」過敏。他說一名女子到急診，主述第一次跟男友愛愛，不到幾10分鐘下體好癢、紅腫，「她就一直問，你（男友）是不是帶著什麼病，愛滋病講了一堆，以為遇人不淑」，看著自己下體腫又癢女子心急的要醫師幫忙檢查是否染性病，男友在一旁一臉無奈不知道原本幸福浪漫事竟會演變成如此。



▲對精液過敏的女生「只有對男友一人」才會發生。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

「結果一看不對啊，你整個都腫起來了，這裡面有水腫的現象，你陰道裡面都腫的喔，你應該是有過敏」鄭丞傑說，在檢查過程中女子全身皮膚開始起紅疹，細問她過敏史及從剛結束性行為就造成陰道紅腫，研判是「對男友精液裡的蛋白質過敏」。被現場來賓問及是否只對男友一人精液過敏，鄭丞傑解釋，「只有對他而已，別人不一定會，通常不會那麼多，她只是剛好對他過敏」，讓來賓們傻眼。

女子急問解決方法，鄭丞傑解釋，撇步就是使用保險套隔絕，至於若未來有生小孩的計畫，最簡單的方法就是做精蟲分離，「會把精子跟其他分開，會把蛋白質過濾掉，因為她對精子沒有過敏」。他說在國外也有撇步，本身對於精液過敏者，每次將酌量、微量的精液放入陰道，靠著慢慢適應，減免過敏反應的發生。若另一半出遠門數月才返家，可能會再度感染，因此請老公留一堆精液冰在冰箱，每天依照上述方法減免過敏反應，但醫師也直言可行性不高，不太務實。