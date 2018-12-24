女友話是聖旨！12星座男「誰要妹子不要朋友」　你都是被逼的？



▲你也是超寵女友的星座男，常被朋友酸「馬子狗」？（示意圖／記者陳俊宏攝）

文／亞提米斯

有些男生對於愛情是很重視的，常被身邊的朋友戲稱為「有異性就沒人性」，女友金口一開就是照著女友的要求不敢違抗，而且也一點都不覺得這樣有什麼不對。但有些男生就超有主見，一定要女友配合自己，十二星座男生到底會不會把女友的話當聖旨呢？一起跟著亞提米斯老師一起來看看吧！

請參考：太陽和金星星座

★牡羊男：

牡羊男通常不會把女友的話當聖旨，因為不少的牡羊男往往在處事上都比較衝動、主觀一點，面對女友的時候會以自己的想法為優先，如果自己的想法和女友是一模一樣，牡羊男通常就會衝得比誰都快，事情都會做得好好的。

反之當牡羊男的想法和女友不同的時候，牡羊男一口回絕的機會還滿高的，他們對於自己萬不願意的事情反應都很快速直接，而且往往臉色也會相當難看，鬧小孩子脾氣耍任性也是會見到的，基本上他們心口如一，不想做的事看他們的臉色就知道了。

★金牛男：

金牛男會把女友的話放在心上，不過金牛男往往都是比較務實派的，他們不怎麼衝動、也會把所有的狀況都慢慢想一次之後才考慮要不要做，就算是女友強迫，金牛男也不見得會在第一時間答應，他們會選擇先想清楚。

他們本來就是凡事慢慢來的代表，女友的想法要求意見對金牛男來說當然有著很重要的意義，可是金牛男個性原本就很固執，他們會以自己原本的想法為最主要的考量依據，除非金牛男本身極度相信女友，就一定把女友的話當聖旨。

★雙子男：

雙子男是屬於很愛和女友唱反調的類型，雙子男往往很聰明也很喜歡和女友玩遊戲，更是不喜歡樣樣事情都讓女友稱心如意，因為雙子男會覺得這樣不只是把女友給寵壞，更是會讓生活當中少去很多的樂趣。

偶爾整整女友是不少雙子男的嗜好，讓女友發發脾氣也是一種好玩的事，雙子男不太受得了太過無趣的生活，因而在和女友的相處上頭會覺得和女友意見不一、戲弄一下女友會讓戀愛生活多一點不一樣，這是個不太喜歡被女友掌握住全部的星座男。



▲巨蟹男很寵女友，所以不管什麼要求都會完全接受。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

★巨蟹男：

巨蟹男是還滿聽女友的話的星座男，很多巨蟹男會害怕女友生氣，加上天生就是走寵女友的路線，因而巨蟹男在收到女友的指示時，就算是再怎麼不願意也會照辦，特別是女友掉個眼淚或皺個眉頭，就會使得巨蟹男完全接受女友的旨意。

這是個愛妻男的代表星座，加上心地又很軟、耳根子也很軟，特別當女友苦苦哀求或是講出一些賺人熱淚的理由時，巨蟹男就非常容易被女友打動，他們的愛往往展現在無微不至的照顧上，所以對女友的照顧有加看起來就像是對女友言聽計從。

★獅子男：

獅子男在熱戀的時候會對女友言聽計從，但隨著熱戀消退就會越發出現他們本有的大男人主義。因為不少獅子男是本著「寵愛」女友的前題下對女友很照顧，熱戀期的時候當然更是寵愛到無以復加，所以什麼事都聽女友的。

但是在熱戀期消退後，獅子男的大男人主義就會跑出來，他們需要的是女友乖乖聽話乖乖配合，自然就不會那麼容易把女友的話都放心上當聖旨，對很多獅子男來說，獅子男自己的話才是聖旨，女友要乖乖的聽話配合才是。

★處女男：

處女男本身有種「使命必達」的性格，對於自己心愛的女生就會抱持著這樣的態度去讓自己成為「完美情人」。對很多處女男來說，服務自己心愛的女友是自己能力的一種展現，雖然不至於萬能到當超人，但是還是要建立美好的靠山形象在女友的心目當中。

因此處女男往往會很在意女友的意見和要求，也很怕被女友說是「沒能力」，他們希望自己在女友心目中是個可靠的好男友，所以常常會把女友的話當聖旨，如果很不願意做，就會自己嘴巴上碎碎唸個不停作為一種無奈的發洩。

★天秤男：

天秤男通常是走理性路線的，面對女友的要求其實並不會照單全收，但他們並不會在第一時間就反對，很多天秤男採用的是先問清楚女友的打算和想法，再決定是否要照女友的要求去做，該拒絕的時候天秤男還是會拒絕。

不過說到拒絕女友的技巧，天秤男可就是比很多男生都要聰明多了，因為他們會弄清楚女友的意圖，也會給予女友該有的安慰和開導，除非女友太過任性怎麼樣都說不聽，天秤男才會板起臉來拒絕，否則大部份情況下他們都是溫和派的拒絕路線。



▲在感情中，天蠍男喜歡當強勢的一方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

★天蠍男：

天蠍男通常不太會把女友的話當聖旨，很多天蠍男本身都很有自己的想法，他們在愛情當中是比較喜歡當強勢的那一方，也不喜歡被女友予取予求，因此不少天蠍男都是走冷酷的路線，因為他們通常也習慣這樣的態度。

當女友提出一些想法和要求的時候，天蠍男最常見的反應就是「沒有反應」，他們不會答應也不見得不肯答應，就是照他們後來考慮的想法再去做，因此這有時候也讓很多女生有點苦惱，因為不但猜不到天蠍男想什麼，也覺得天蠍男很難搞。

★射手男：

射手男對於女友的話不會事事當聖旨，但如果仔細來看，射手男不願意去接受的要求內容多半是和女友的管束有關，像是「不要和朋友去混夜店」、「不可以喝酒」或是有門禁之類會讓射手男覺得自由度被剝奪的事。

其他的部份射手男倒是還滿樂於照辦的，他們不介意幫女友做很多事，跑腿也好、逛街也好，其實射手男精力超群，只怕沒事可做不怕要做很多事，很多射手男是很好動的，女生大可把射手男當粗工和苦力來使喚。（笑）

★摩羯男：

摩羯男多半都很有自己的主見，而且非常堅持自己的意思和想法，他們通常不太會去把女友的話當聖旨，而是希望女友把摩羯男所說的話當成是最重要的事，因為不少摩羯男其實很傳統也很有大男人主義。

也有些摩羯男認為女生比較不理性，他們會覺得處理事情就該照著理性的道路來走，因此只要女友的要求太過情緒化或太不理性，摩羯男就很容易會打回票，或是把女友的話當成耳邊風完全沒聽到也不太理采。



▲水瓶男天生個性隨和，所以大多時候都抱持著「妳開心就好」的心態。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

★水瓶男：

水瓶男往往是走隨和路線，只要不是什麼水瓶男覺得的大事，多半就會任由女友要求而跟著女友的想法去做，他們沒有特別想些什麼，因為不少女生重視的事情在水瓶男的眼裡頭根本就是很無聊的小事，他們也樂意隨女友的要求去做。

一部份來說，水瓶男是樂意不要去花腦子想這些小事的人，而很多水瓶男往往也覺得這樣有助於二人間的感情。這是個天生隨和的男生，在很多時候他們就是抱著「隨便，妳開心就好」的無所謂態度在面對女友，他們不見得把女友的話當聖旨，只是覺得這是舉手之勞。

★雙魚男：

通常雙魚男會很聽女友的話，他們是天生耳根軟的男生之一，不少雙魚男談戀愛之後就是因為愛而把女友的話當成是他們生命中最重要的事，越愛越會把女友的話當聖旨，不是因為他們怕女友，而是這就是「愛」。

帶著一點寵愛的意味存在，雙魚男本身對於女友的關愛本就非常的多，而女友有想法有要求時，雙魚男甚至於還會加碼去實現，讓女友會有受寵若驚的感覺，把女友交待的事做得很浪漫，這也是雙魚男示愛的一種方式呢！

本文作者：亞提米斯，星座塔羅專欄作家，亞提米斯相信：每個人都能夠掌握自己的命運、開創自己的未來。美好的未來永遠是要靠自己去開拓的，只要用對方法，幸福就離我們不遠。

本文經授權轉自：月光下的占星塔羅