減肥聖品「甲殼素」變止血利器！　抽出心導管不再怕大噴血

▲「甲殼素」止血時間省一半！抽出心導管不再怕大噴血。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

人口老化造成心血管疾病發生率上升，越來越多病患需接受心導管檢查及治療。隨著技術進步，心導管穿刺部位，已從鼠蹊部的股動脈移至手腕的橈動脈，減少出血併發症，但仍需使用止血材料壓迫6小時方能止血。三軍總醫院研究發現，使用「甲殼素」敷料可加血液凝結，不僅止血時間大幅縮短為3小時，術後血腫機率也從38%大幅降低到10%以下。用「甲殼素」敷料可加血液凝結，不僅止血時間大幅縮短為3小時，術後血腫機率也從38%大幅降低到10%以下。

三軍總醫院心內臟科主治醫師劉俊廷表示，甲殼素學名「幾丁聚醣」，其待有的正電荷多醣類聚合物無毒、具生物可分解性，近年來已廣泛被應用在減肥、化妝品等領域，更被用來作為生物醫學材料。除了手術縫合線、降膽固醇藥物外，傷口癒合敷料也是其中之一。

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▲病患實際使用情況。

劉俊廷提到，再進行完心臟攝影、冠狀動脈檢查後，被刺穿的橈動脈若未做好止血，創口血液可能如「湧泉」般噴出，雖然不至於疼痛，卻會讓病患看了害怕。此外，還可能併發橈動脈痙攣、血腫等後遺症、橈動脈閉塞等後遺症。尤其橈動脈閉塞發生率可達3至10%，一旦堵塞，未來進行心導管手術後，可能就要換手做。

三軍總醫院自106年起，將100名病患分隨機分為3組，在術後分別給予傳統止血、甲殼素敷料與甲殼素加繃帶止血，研究結果顯示，使用甲殼素敷料的止血時間，從6小時大幅降為3小時，拆掉繃帶後2公分以上的血腫機率，也從38%降至10%以下；病患疼痛度也從4分將至0~2分。

▲甲殼素敷料止血裝置。

劉俊廷解釋，甲殼素之所以能加速止血，是因為幾丁聚醣可藉由帶正電荷的基團與帶負電荷的血小板及血球作用，造成血小板活化及血液凝集。在收治的100名患者中，也有不少糖尿病患者，經止血後也能達到良好的癒合效果。

劉俊廷表示，此次研究發現，甲殼素敷料止血裝置，不僅能減少患者周邊血管病發症發生，也能減輕患者長時間臥床的通股，且有利減輕醫務人員的操作負擔，預計在半年內將研究成果投稿到國際期刊。

▼三軍總醫院心內臟科主治醫師劉俊廷。