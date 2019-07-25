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聞食物就想吐！他2個月暴瘦10KG以為過勞　直到拉出「白大便」

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▲C肝也傷「心」！病毒重傷血管壁　死亡風險比B肝高1.48倍。（圖／長庚醫院提供）

▲聞食物就想吐！他2個月暴瘦10KG，拉出「白大便」才知爆肝了。（圖／示意圖，非文中當事人／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

今年39歲的施姓工程師，28歲那年出現食慾不振、味覺嗅覺失常症狀，甚至聞到平時愛吃的食物都會覺得噁心想吐，體重在2個月驟降10公斤，原本以為是工作疲勞引起，直到出現咖啡色尿液、白色糞便及全身黃疸，才知道自己「爆肝」了。

肝癌為全國十大癌症死因的第2位，根據衛福部統計，台灣每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，且據調查，全台35歲以上成人中，約有180萬人為B型肝炎帶原者，C型肝炎帶原者約65至70萬人。

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施姓工程師表示，他本身就是身為B型肝炎帶原者，當身體出現黃疸後，才發現肝功能指數及肝病毒數均嚴重超標，還好立即服用口服類核苷酸抗病毒藥物，才順利控制病毒。服藥至今已超過10年，目前肝功能指數穩定，沒有惡化至肝硬化。

林口長庚紀念醫院副院長暨肝膽胃腸科系醫師簡榮南指出，B肝具有高傳染性，但在180萬B型肝炎帶原中，仍有近40%的患者不自知，若要遏止B型肝炎持續存在，關鍵還是在於持續提高篩檢率與治療率。

C肝,肝臟,肝病,肝硬化。（圖／記者嚴云岑攝）

▲慢性肝炎沒控制，將會演變成肝硬化甚至肝癌。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

台灣肝病醫療策進會會長高嘉宏表示，一旦感染B型肝炎病毒，就容易演變為慢性肝炎，B型肝炎帶原者肝指數持續異常，將有2%機率會演變為肝硬化，若持續放任不理，每年將有3%至5%罹患肝癌風險 ，帶原者千萬不可掉以輕心。

目前針對B肝主要有2種治療方式，一為注射型干擾素類藥物，治療療程短，但須每週往返醫院施打一次，且易造成抗藥性，治療期間必須嚴密追蹤；二為口服類核苷酸抗病毒藥物，直接抑制人體中B型肝炎病毒的複製，降低肝臟發炎現象，減緩並改善纖維化的速度，但需要長期服用。

高嘉宏提到，根據國外研究，慢性B肝患者，10年長期使用口服類核苷酸抗病毒藥物，能有效抑制病毒跟肝功能指數；且肝硬化患者長期使用口服類核苷酸抗病毒藥物治療，可降低60%以上的肝癌發生率，整體肝炎死亡率也有明顯下降。不過，值得注意的是，慢性B肝患者若有腎功能異常，需謹慎選藥，才能避免增加藥物造成腎病變的機率。

台北榮民總醫院內科部胃腸肝膽科林漢傑醫師進一步提醒，長期酗酒及非酒精性脂肪肝病變者，也會降低肝功能導致肝硬化，初期肝臟代償功能良好，往往不會有明顯症狀，只能透過腹部超音波檢查得知，建議慢性肝炎患者，應每3個月定期接受追蹤檢查，如果發現症狀，才能及早對症下藥。

關鍵字： B肝 台灣肝臟策進會 肝炎 肝病 爆肝 慢性肝炎
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