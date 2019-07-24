吃威爾剛下體垂...問題竟在「腿」！　72歲翁雷射完天天晨勃

▲吃威爾剛下體垂...問題竟在「腿」，72歲翁做完鐳射天天晨勃。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

一名72歲的老翁，因小腿腫脹到靜脈血管外科就診，醫師一看他的腿便問，「你在床上是不是不太行？」陪同前來的妻子在後方猛點頭，但在經雙環雷射閉合術治療好小腿靜脈曲張後，老翁回診直接豎起大拇指，大喊「醫師，我現在可以晨勃了！」

收治患者的書田診所靜脈血管外科主任游堂振表示，只有直立的動物，才有靜脈曲張問題，這是因為靜脈上的瓣膜鬆弛，血液難以打回心臟，長期鬱積在腿部，不僅造成小腿腫脹，身體其他部位也會出問題。

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游堂振提到，門診中常見到長輩不願意走路，家人以為是肌少症，就診後才發現是靜脈曲張，他用彈力帶把曲張處束起，強迫血液回流，患者皆反應背部與脖子肌肉都鬆弛許多，腦袋不再昏昏沈沈，眼睛也跟著亮了起來。

▲靜脈曲張的小腿。（圖／書田診所提供）

「靜脈曲張還會影響性功能！」游堂振提到，當血液都集中在下肢，性器官充不到血，就算吃了威爾剛也無法勃起，而靜脈曲張若放任不理，除了會造成性功能低落外，還可能引發腳底麻、夜間抽筋、皮膚癢、頑固性傷口不易癒合、蜂窩性組織炎反覆發作等症狀。

游振堂提到，完好的靜脈瓣膜就像「降落傘」，能抵擋心臟直衝而下的血液，順利把血送回心臟。不過，隨著年紀增長，靜脈瓣膜鬆弛，降落傘也跟著失靈，這時就需要借助外力收緊瓣膜。

▲書田診所靜脈血管外科主任游堂振。（圖／記者嚴云岑攝）

目前健保給付的靜脈曲張治療手術，須將整條大隱靜脈整根抽出，但術後的腫脹麻痛，往往讓病患難以忍受。近年來患者逐漸改採無傷口的雷射治療，而第二代雙環雷射閉合術，適用1470nm的雙環光纖雷射，封閉靜脈減少再發，大幅降低疼痛感，且術後一小時就能下床，惟手術需要自費，若一次做兩腿，價格落在9至14萬元不等。

游堂振提醒，靜脈曲張初期沒有明顯症狀，隨著病情進展，逐漸出現皮膚表層的微血管擴張，色素沉積，下肢水腫、疼痛腫脹，走路無力、走不動、不願意走等症狀很可能是靜脈曲張引起的不可輕忽，建議及早至靜脈血管外科診斷治療避免症狀惡化。