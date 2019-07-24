韓國瑜爬3樓高樹查登革熱　樹洞積水常客卻非「主要病媒蚊」

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱疫情延燒，至今已有44人感染，高雄市長韓國瑜今（24）日上午到勞工公園視察防疫作業時，突然爬上3層樓高的樹上查看樹洞，引發網友正反評價。對此，專家表示，布袋溪以南都是埃及斑蚊的孳生地，雖然埃及斑蚊居住地多在室內，「但樹上也是不無可能」，若樹洞有積水，還是要儘早清除填補，才能預防孑孓孳生。

韓國瑜上午到勞工公園稽查時，衛生局人員報告，樹洞本身就是容易積水的區域，有些樹木上端還有積水未填補，他聽了後直言「我想上去看看」，隨後更咻地爬上樹，直衝3層樓高，讓隨扈不禁捏把冷汗。但新聞傳出後，許多網友卻批評「作秀」，更直言清積水要看下水道，而不是樹上的洞。

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▲韓國瑜爬樹看樹洞積水。（圖／記者賴君欣攝）

雖然網路上砲聲隆隆，但陽明大學蚊子專家陳正成教授表示，韓國瑜的做法並沒有錯。因為樹洞是白線斑蚊主要棲息地之一，造成高雄疫情散播的埃及斑蚊，雖以居住在室內較多，但也會飛到戶外，甚至躲在樹洞中。而蚊子活動範圍廣，「飛到3層樓高，也是不無可能」，因此只要有積水容器，都要迅速清除。

對於網友建議的下水道孳清，陳正成表示，下水道不是埃及斑蚊的孳生地，因為水質一旦受到污染，埃及斑蚊幼蟲就無法生存。下水道常見的蚊蟲，則以熱帶家蚊、白腹蟲蚊居多，但這兩者都不會傳播登革熱疫情。

病媒蚊專家、中興大學昆蟲系系主任杜武俊教授也表示，樹洞、竹筒等天然積水容器，還是以白線斑蚊居多，雖與造成高雄疫情的埃及斑蚊不同，「但以防疫風險來看，每一種都不能放過」。

▲因應高雄登革熱疫情，疾管署防疫人員持續加強三民區孳生源查核。（圖／疾管署提供）

至於蚊子是否會飛到3層樓高？杜武俊表示，大樓菜園、屋頂花園，只要有積水容易，都會有埃及斑蚊孳生，「3層樓對蚊子來說並不是問題」。不過，清理孳生源還是要考量安全性，建議由專業的人來做比較好，民眾也要養成定期清理積水環境的習慣，一週巡一次社區，才能降低登革熱發生風險。

疾管署副署長莊人祥則表示，樹洞是天然容器為孳生源之一，也是登革熱的防疫重點，通常會在樹洞填土並加種植物、也有地方政府加發泡劑填實、或定期加藥。高雄近日屢受淹水之苦，呼籲民眾應落實巡、倒、清、刷，定期清除積水容器，才不會把埃及斑蚊留在家中。